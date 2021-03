Deskovka Ztracený ostrov Arnak – recenze dalšího českého skvostu

20. 3. 2021 12:30 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Ztracený ostrov Arnak

1–4 hráči | 30-120 minut | od 12 let | česky, bez textu

Koncem ledna jste mohli zhlédnout Petrovu nadšenou videorecenzi loňské deskovky Ztracený ostrov Arnak a nyní vám dávám dodatečnou příležitost přečíst si mou psanou a neméně nadšenou recenzi. To, kdyby vás náhodou videorecenze nepřesvědčila. Jedná se totiž o další vynikající českou tvorbu, která by vás neměla minout.

Hele, já první!

Autoři Mín a Elwen se v Arnaku rozhodli spojit dva z nejpopulárnějších herních mechanismů současnosti – deckbuilding a worker placement. V průběhu partie si proto budete vylepšovat svůj vlastní herní balíček a zároveň se svými figurkami navštěvovat různá zákoutí titulního ostrova obestřeného bájemi.

Jedná se o hru kompetitivní, a přestože nemůžete své soupeře přímo napadnout, rozhodně nebudete mít pocit, že byste si hráli „svojí vlastní hru“. Prozkoumávání Ztraceného ostrova Arnak je totiž ryzím závodem o to, kdo se stane slavnějším badatelem. A závodí se zde na několika frontách.

Rvete se o mocné vybavení a ještě mocnější artefakty rozšiřující vaše možnosti v následných kolech, předháníte se v objevování nových koutů Arnaku a o zisk jimi nabízené odměny, předháníte se v zabíjení obludných strážců a nakonec i v samotném bádání a zapisování si poznatků, což je zde zastoupeno dvojicí žetonků uhánějících po křivolaké cestě k chrámu zasvěcenému jednomu z božstev.

zdroj: Vlastní foto autora

Atmosféra houstne

Ztracený ostrov Arnak vás překvapí vadnoucím tempem, ale prudce rostoucím vzrušením. Zatímco první kolo hry odehrajete i v plném počtu hráčů za pár minut, čtvrté a páté, tedy poslední kola partie, tvoří víc než polovinu celé hry. Je to dáno tím, že na začátku hry je ostrov neobjevený a vaše badatelská kariéra na začátku. Ale s každým dalším tahem se paleta možností rapidně rozšiřuje, mapa Arnaku se pokrývá objevenými oblastmi a váš balíček bobtná a sílí.

Přitom je to pouze na hráčích, jakým tempem budou otevírat nové možnosti. Zažil jsem partii, kde i koncem druhého kola zel ostrov prázdnotou a byl to strašně zvláštní pocit, nemít pořádně na výběr – ale nikdo se zkrátka do objevování nové krajiny nevrhal a všem více méně vyhovovalo, jak to vypadá.

V jiných partiích se Arnak může odhalit poměrně brzy a už ve třetím kole vám jde hlava kolem z políček, na která můžete vyslat své dva omezené badatele. Tedy, ne že by byli hloupí, ale jejich počet je žalostně nízký a nedá se prakticky nijak navýšit. To do hry vnáší slaďoučké dilema, protože políček je tolik a badatelů tak málo a vy potřebujete každičký možný zdroj k vykonání další a další akce.

zdroj: Vlastní

Hele, ty máš nějak víc!

Počet akcí se mezi hráči může partii od partie lišit, stejně jako rychlost objevování nových možností, a odvíjí se zejména od počtu karet. Každý si sice dobírá stejný počet v každém z pěti kol, ale nové karty a různé efekty vám umožní dobrat si další a další karty, ze kterých můžete získat nové suroviny pro vykonání dalších akcí, případně poskytnou mocné efekty jako možnost přemístit už umístěného badatele, a tím v podstatě získat jednorázového virtuálního třetího dělníka.

Úplně každá karta je zajímavá, někdy více, někdy méně, záleží na situaci, ale nestane se, že by se v nabídce objevilo něco, co by se zcela minulo zájmem hráčů. Stejně tak jsou zajímavá všechna akční pole pro badatele a rovněž odměny ze stupnice bádání. Chcete zkrátka udělat úplně vše, čas máte sotva na polovinu z toho a musíte si dobře rozmyslet, kde má smysl být vyloženě první.

Vítězné body tu jsou na každém kroku. Každá nově objevená oblast je strážená bájnou bytostí, za jejíž poražení jsou body. Většina karet ve vašem balíčku přináší na konci hry body. Body získáte i ze sošek, které obdrží první objevitelé nové krajiny. A pořádná porce bodů je i na stupnici bádání.

Kdo nebádá, jako by nebyl

Doteď jsem se jí vyhýbal, ale už je na čase, abychom si tuto stupnici blíže představili. Každý z hráčů na ní má svou lupu a svůj deník, před nimiž se klikatí cestička plná surovin, které hráči musejí utratit, aby posunuli svůj žetonek o patro výš a získali přilehlou odměnu. Nejprve musíte vyrazit lupou a až pak ji dohánět zápisníkem.

Tato stupnice je tím asi nejkontroverznějším prvkem ve hře. Jedná se totiž o nejvýraznější oblast, v níž se snadno rozhodne o vítězi. Ztracený ostrov Arnak se tváří, jakože v něm můžete vyhrát na karty v balíčku či na zabité nestvůry, ale pokud si některou z těchto strategií zvolíte a nebudete se věnovat bádání, s největší pravděpodobností prohrajete.

Na stupnici bádání je zkrátka velké množství bodů a pro toho, kdo tam udává tempo, jsou tam ještě bonusy navíc. V každé partii, ve které se někdo vyloženě zaměřil na tuto stupnici a ostatní zkusili jiné strategie, zvítězil vrchní badatel.

zdroj: Vlastní foto autora

Zažil jsem i zcela absurdní partii, kde se jeden z hráčů dostal na vrchol stupnice, zahrál vše, co mohl, ukončil svůj tah a pak se ještě půl hodiny díval na ostatní, jak dohrávají páté kolo (bez přehánění, kdo si jak postaví balíček, ten podle toho dokáže hrát mnohem déle). Hráč, který měl o půl hodiny kratší partii, vyhrál na plné čáře s velmi zahanbujícím náskokem.

Ale jakmile toto prokouknete a nenecháte jednoho hráče uniknout, půjde o vyváženou partii se zaťatými zuby až do konce. Zpočátku jsem tuto skutečnost vnímal jako negativum, protože nejsem rád, když mě hra plná možností tlačí do dělání jedné konkrétní věci, která je navíc na celé hře tím nejméně zajímavým.

Ale klady Arnaku naprosto převládly. S radostí jsem přijal nutnost účastnit se stupnice bádání, která je za těchto okolností ještě větším bojem a závodem, a naplno si užil každou jednotlivou partii této famózní deskovky.

Baví mě každičký její aspekt od budování balíčku, které je nestandardní v umisťování pořízených karet na jeho spodek, přes nabídku karet, ve které s každým kolem ubývá předmětů a přibývá artefaktů, až po napětí při objevování nových území, která nikdy nezklamou. Tvůrcům se podařilo docílit toho, že ať už ve hře uděláte cokoliv, naprosto cokoliv, máte z toho radost a jste spokojení. Skvělý design!

zdroj: Vlastní foto autora

Ztracený ostrov Arnak je navíc skvělou hrou v sólovém režimu a nemůžu se dočkat, až studio Czech Games Edition na svém webu vydá slíbenou kampaň pro jednoho hráče. Arnak si kdykoliv moc rád zahraju v jakémkoliv počtu hráčů a vím, že mě pokaždé čeká něco jiného. Hra je nastavená tak, že může pokaždé vypadat docela jinak, postavíte docela jiný balíček a docela jiným tempem si odemknete nové možnosti.

Češi to opět dokázali. Arnak se povedl na výbornou a bude už navždy hrdou součástí mojí sbírky. Nakonec mám snad jen jedinou prosbu na vývojáře – máte tak krásnou hru s dechberoucími ilustracemi a nádhernými plastovými komponenty, kterých vážně není málo, tak proč se to má všechno válet na jedné obří hromadě jen tak pohozené v krabici? CHCEME NĚJAKÝ POŘADAČ!