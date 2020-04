Další deskovkou podle slavné videohry je nácky vraždící Wolfenstein

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Tak se nám urodila další stolní hra podle videohry. Už to pomalu začíná vypadat, že snad neexistuje herní žánr, který by nešlo převést do stolní podoby. Po Dark Souls, Falloutu, Jetpack Joyride, Cities Skylines, Crusader Kings a stovkách dalších se konečně dostalo i na věhlasného B.J. Blazkowicze, který si to s vítěznými nacisty rozdá v plastové podobě.

Wolfenstein: The Board Game právě teď vybírá finance na svou výrobu na Kickstarteru (za pouhý den se podařilo vybrat 8,5 milionu korun). Kampaň poběží jen dva týdny oproti obvyklému měsíci, takže se moc dlouho nerozmýšlejte. A pokud si nechcete přikupovat figurku Hanse Grösseho, pak si rozhodně pospěšte, protože ta je zdarma jen pro backery jednající pohotově během prvních 48 hodin.

Teď se možná ptáte, jak je možné převést frenetickou akční střílečku do deskové podoby. No, podobně jako se to (dvakrát) podařilo například Doomu (recenze). Jinak než tahově to prostě nepůjde a jinak než kooperativně také ne.

Minimálně jeden a maximálně čtyři hráči si mezi sebe rozeberou postavy známé z moderní série Wolfensteina a vydají se do útrob titulního hradu, ve kterém rozstřílejí nacisty způsobem jim vlastním. Bohužel se to neobejde bez ohraničujících pravidel.

Wolfenstein: The Board Game je z těch deskovek, které jsou řízené akčními body. Ty můžete utrácet za pohyb po čtvercové síti, otevírání dveří a odhalování za nimi ukrytých nepřátel a samozřejmě také samotné střílení. V jádru to zní jako obyčejný dungeon crawler a vlastně až na téma to nevypadá příliš originálně.

Jenže téma by zde snadno mohlo vyhrát nad obyčejnějšími mechanismy, které navíc nemusejí být vůbec špatné, co říkáte? Jen řekněte, kdy jste naposledy nakopali zadek Mecha-Hitlerovi… Na rozdíl od předlohy se v deskovce při souboji s tímto bossem nemůžete spolehnout na svůj skill s myší a klávesnicí, ale svou naději vložíte do 12stěnných kostek, které určují normální i kritické zásahy, minutí, nebo dokonce zaseknutí vaší zbraně, která pro svůj chod vyžaduje jeden ze tří druhů nábojů.

Za hrou stojí poměrně zkušený tým z Archon Studio, který dříve dodal hry Vanguard of War a LOAD, je právě uprostřed rozesílání Chronicle X a podařilo se mu zafinancovat modulární magnetický terén pro wargamy. Osobně vlastním první jmenovanou hru a mohu potvrdit, že kvalita figurek nemá na poměry běžných deskovek obdoby. Proto neberte na lehkou váhu slova týmu o tom, že figurky Wolfensteina používají stejné metody a materiály jako firma Games Workshop a modely skutečně budou vypadat tak jako jejich rendery.

Zajímavostí tohoto projektu je také možnost nahradit veškeré kartonové díly tvořící herní plán krásnými plastovými kulisami. S pomocí samotných stěn a podlah, které do sebe jen zacvakáte, vytvoříte stejné prostředí jako z kartonu. Ale pouze za předpokladu, že jste ochotní zaplatit dvojnásobek.

Normální pledge Wolfenstein: The Board Game obsahuje základní hru, která vás skrze 10 příběhových misí a s pomocí vedlejších úkolů přenese do alternativního světa ovládaného Němci. K tomu dostanete objemné rozšíření The Old Blood s možností ovládat vlastního mecha a dvě postavy Caroline Becker a Anya Oliwa, kterými lze nahradit standardní postavy a které jsou exkluzivní pro tuto kampaň.

To vše včetně odemčených stretch goalů bude vaše za 3 500 Kč i s poštovným. Pokud vás zlákala myšlenka 3D terénu, pak si rovnou připravte nesmyslných 6 200 korun. Deskovku byste měli dostat v srpnu roku 2021, ale u kickstarterových projektů rozhodně není neobvyklé, že se o něco pozdrží.