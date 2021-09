V Brně se pracuje na kampaňové stolní hře podle Kingdom Come: Deliverance

21. 9. 2021 13:36 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

V deskoherních kuloárech se o tom už nějakou dobu šuškalo, ale konečně to máme černé na bílém. Brněnské studio Boardcubator zodpovědné za deskovky Project L (recenze) a Space Race chystá stolní adaptaci českého historického RPG Kingdom Come: Deliverance.

Deskovka Kingdom Come: Deliverance – The Board Game bude určená jednomu až čtyřem hráčům, kteří budou v roce 1421 (tedy téměř dvě dekády po událostech původní hry) bojovat za společný cíl v zemi sužované válečným konfliktem mezi husity a křižáky. Vaše kooperativní snažení bude doprovázet mobilní aplikace, která dle oficiálního oznámení zjevně obstará velkou spoustu věcí.

Nabídne například plnohodnotný dabing a hudební doprovod, který se bude stejně jako ve videoherní předloze měnit v závislosti na tom, co se ve hře zrovna děje. Čeká vás prozkoumávání české kotliny, interakce s jejími obyvateli, vylepšování postav, boj se strážemi, plížení a zkrátka spousta z toho, co jste dělali ve videoherní předloze.

Svět deskovky si rovněž bude pamatovat vaše činy a adekvátně na vás reagovat, takže bude moudré se nejdřív zamyslet, než vyvedete nějakou hloupost. Informací o hře zatím není mnoho a z toho, co se dozvídáme teď, mám trochu obavu, aby nešlo o jednu z těch deskovek, které hrajete víc v aplikaci než na stole. Ale já vím - nesuďme, dokud si to sami nezahrajeme.

A kdy si to vlastně zahrajeme? Soudě dle nově nahozené stránky na webu BoardGameGeek ne dřív než v roce 2023, což ale není nijak překvapivé. Tedy vzhledem k tomu, že crowdfundingová kampaň za účelem financování se teprve chystá. Odstartuje pak někdy v následujících měsících na vznikající platformě Gamefound, kterou její autoři založili čistě za účelem financování stolních her a brojí tím proti všestrannějšímu Kickstarteru.

Gamefound spolu s Kingdom Come: Deliverance – The Board Game odhalil i další nové projekty, kterým brzy započnou crowdfundingové kampaně. Naleznete mezi nimi například deskovku Total War: Rome – The Board Game, pokračování velmi oblíbené deskovky Too Many Bones: Unbreakable, strategii Nightmare Cathedral s děsivými obrazy polského malíře Zdzisława Beksińskiho a další.