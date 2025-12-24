Šťastné a veselé Vánoce přeje redakce Games.cz

Milí čtenáři Games.cz,
ani jsme se nenadáli a Vánoce jsou znovu tady, a tak je ideální chvíle se na okamžik zastavit. Chtěli bychom vám z celé redakce poděkovat za to, že jste s námi byli i letos: V roce plném skvělých her, menších zklamání, velkých očekávání i nekonečných debat o tom, co a proč je nebo není hra roku. Vaše podpora, komentáře, názory i nadšení jsou tím, co dává naší práci smysl a energii pokračovat dál.
Ať už strávíte Štědrý den v kruhu rodiny, s přáteli, sami v klidu, nebo s ovladačem či klávesnicí a myší v rukou, přejeme vám především pohodu, klid a možnost na chvíli vypnout. Vánoce by měly být časem odpočinku. Bez stresu, bez spěchu a ideálně i bez nutnosti řešit backlog, který se letos zase o něco rozrostl. Pokud se pod stromečkem objeví nová hra, konzole nebo cokoliv, co vám udělá radost, tím lépe. A pokud ne, věříme, že si cestu ke sváteční atmosféře najdete po svém.
Během svátků si i my v redakci dopřejeme trochu klidu. Herní průmysl tradičně zpomalí, novinky si dají pauzu a na Games.cz se v následujících dnech zaměříme hlavně na bilancování v podobě Best of 2025 a postupné ohlížení za uplynulým rokem, které završí tradiční čtenářské hlasování. Do plného tempa se vrátíme 5. ledna, snad odpočatí a připravení na další nabitý herní rok.
Děkujeme, že jste s námi, přejeme vám krásné, klidné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, pohodu a spoustu výjimečných herních zážitků.
Mějte se krásně
Redakce Games.cz