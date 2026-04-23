Spouštíme Games Premium, víc než jen web bez reklam

Herní průmysl a s ním i herní média procházejí v posledních letech obdobím rychlých změn. Do hry vstupují nové technologie, mění se fungování reklamy a způsob, jakým se obsah tvoří i konzumuje. Na Games.cz tohle nebereme jako problém, spíš jako impuls přemýšlet nad tím, co má v dnešní éře internetu skutečnou hodnotu, a proto jsme se rozhodli posunout i náš dosavadní model podpory. Možnost číst náš web bez reklam zůstává, ale nově ji rozšiřujeme o něco navíc, co dává větší smysl nám, ale pevně věříme, že bude stejně smysluplné i pro vás.
Proto vzniká Games Premium.
Nově v předplatném nenabízíme jen pohodlnější prohlížení webu bez bannerů (a to včetně nové podoby galerií), ale plnohodnotné členství, které k výrazně čistšímu designu webu odemyká i exkluzivní obsah. Články, které nevznikají proto, aby mermomocí honily čísla čtenosti, ale proto, že máme potřebu něco říct. Témata do hloubky, návraty do historie, autorské eseje, komentáře nebo rozhovory s lidmi z herního světa. Texty, které si žádají časovou investici – ať už při jejich tvorbě, nebo od vás při čtení.
Internet se mění rychleji než kdy dřív, mnohem víc obsahu vzniká automatizovaně či s jiným přispěním AI, ale chceme se téhle výzvy chopit jako příležitosti, než ji vnímat jako hrozbu, která nás do dvou let všechny „zaručeně“ připraví o práci. O to větší smysl má totiž podle nás dělat věci jinak: Vědomě, autorsky, s důrazem na kvalitu místo kvantity. Nechceme vás topit v záplavách generických textů ani dřenit clickbaity nebo lascivní streamerky, naopak se hodláme zaměřit na to, co nás baví a co podle nás dává smysl číst (a psát).
Součástí Games Premium bude i měsíční soutěž pouze pro předplatitele. Na sklonku dubna začínáme stylově sběratelskou edicí výborného loňského RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon.
Na další měsíce pro vás pak chystáme balíčky plné zajímavostí a rarit, které jsme nasbírali na výstavách nebo k nám do redakce připutovaly z herních studií z celého světa.
A ještě jedna dobrá zpráva na závěr: Novinky a recenze zůstávají zdarma.
Pokud už jste nás podporovali dřív, děkujeme. Jako malé poděkování jste od nás dostali měsíc zdarma navíc. Jen upozorňujeme, že kvůli změnám u platební brány je potřeba předplatné znovu obnovit.
Co se mění u Fight Clubu?
Živý Fight Club od 770. epizody projde proměnou. Z pravidelného středečního streamu v 16:00 se stává spíš měsíčník až občasník, který se objeví tehdy, když to bude dávat smysl.
Místo toho chystáme nový formát: Chléb & Games. Offline podcast, který nám dá větší svobodu – mluvit o hrách a událostech ve chvíli, kdy nás opravdu pálí potřeba se k nim vyjádřit, a třeba taky zvát hosty bez omezení pevného vysílacího času. Nové epizody budou na YouTube a v podcastových aplikacích vycházet každý pátek a zůstanou dostupné zdarma pro všechny.
Aleš Smutný (šéf obsahu redakcí Tiscali)
Mediální pole se mění, v posledním roce snad rychleji než kdy předtím. Pro nás současná situace představuje výzvu, jak se v rámci těchto změn transformovat. Buď jsme mohli jet po cestě dvacet let zaběhlého modelu, v čím dál opuštěnější sféře české herní publicistiky a tiše sledovat, jak přijde za dva až tři roky další krize, anebo začít s přeměnou.
Strkat hlavu do písku ale nedává z hlediska dlouhodobé strategie smysl a už i v Česku se stává model placení za informace standardem, stejně jako odklon od klasické reklamy, která, to si přiznejme, nás otravuje všechny. Výsledkem je tedy spuštění Games Premium, cesty, jak se vymanit z tradičního modelu a diktátu klasických reklam.
Pro nás to představovalo hned několik úkolů, především vymyslet, jak si udělat větší prostor na tvorbu vlastních autorských článků a zároveň neomezit hodnotu Games.cz jako klasického informačního servisu, kam si jdete pro všechny novinky a recenze – kterých už máme nejvíc na českém herním poli a jsou naší pýchou.
Games Premium tak nabízí možnost, vám ulevit od všudypřítomných reklam, nabídnout vylepšené služby jako jsou třeba galerie, které pod Premiem už neutlačují reklamy, a samozřejmě i prostor pro nás tvořit obsah, který bude víc odpovídat tomu, co chceme dělat, aniž bychom na každém kroku museli řešit efektivitu času nad článkem vůči čtenosti. Chceme, abyste vy měli lepší zážitek ze čtení Games.cz, a to jak z hlediska uživatelského pohodlí, tak obsahu a aby pro nás byl větší zážitek o hrách psát.
Přidám ještě jednu osobní doušku. Placený prémiový obsah je v tuto chvíli jediná možnost, jak obstát na současném internetu, který skomírá pod vlnami AI slopu a je zahlcován balastním obsahem. Dobrat se dnes relevantních informací je velmi náročné a najít kvalitní obsah takřka nemožné, protože na každém kroku zakopáváme o levný, rychlou LLM jehlou sešitý extrakt, který nepřináší nic vlastního a jen vás ubije vyprázdněností recyklátu. Games Premium bude naprostý opak, který vám přinese něco nového, nám tvůrčí volnost a také ochranu před tím, aby hned přišel bot a vše nám vydrancoval.