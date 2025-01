Poslední den, kdy můžete hlasovat o vaši nejlepší hru roku 2024

23. 1. 2025 8:58 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Máme tu nový rok a s ním opět i příležitost vyhodnotit ty nejlepší hry z uplynulých 12 měsíců. My v redakci už jsme se s vámi o naše loňské favority podělili, teď je ale řada na vás – našich věrných čtenářích, čtenářkách, divácích a divačkách.

Právě vaše hlasy rozhodnou o tom, které hry si v čtenářské anketě odnesou medaile pro ty nejlepší kousky loňského roku. A my jsme samozřejmě moc zvědaví, jestli a jak moc se s námi budete shodovat.

Níže naleznete seznam jednotlivých kategorií, v nichž můžete udělit svůj hlas vždy jednomu titulu. Jako každý rok je povinná pouze jedna, a to Hra roku 2024. Pokud si tedy v žánrových a dalších kategoriích nevyberete své favority, vyplňovat je nemusíte, váš hlas bude platný i tak.

V každé kategorii jsme vám připravili několik nadějných adeptů v podobě možností, ale máte samozřejmě prostor vepsat do textového pole i svou vlastní variantu, pokud mezi nimi svého černého koně náhodou nenajdete.

Budeme rádi, když se naší ankety o nejlepších hrách roku 2024 zúčastníte a dáte nám na vědomí, co v loňském roce nejvíc zaujalo právě vás. Anketa poběží do čtvrtka 23. ledna (konkrétně do 23:59), výsledky hlasování pak zveřejníme následující den. Tak šťastnou ruku při výběru!