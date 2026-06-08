Od tajných agentů přes Kolonii až na Summer Game Fest. Týden plný remaků a velkých oznámení

Někdo zachraňoval svět ve službách britské tajné služby, jiný znovu procházel trestaneckou Kolonii a další testoval, zda mají moderní tankové bitvy ještě stejnou sílu jako před lety. Uplynulý týden se v redakci nesl ve znamení velkých návratů, nostalgie a online herních konferencích, které naznačily, co nás čeká v příštích měsících a letech. A zatímco někteří z nás trávili čas přímo ve hrách, jiní ho strávili horečným zpracováváním oznámení ze Summer Game Festu a Xbox Game Showcase.
Jakub Malchárek - Kudy se jde z Kolonie?
Čemu jinému se uplynulý víkend věnovat než remaku legendárního RPG Gothic? Hrou se krásně prokousávám, nadšení střídá frustrace a tříbení myšlenek k recenzi, kterou bych snad měl mít hotovou tento týden.
Tím vás, milí čtenáři, můžu vzít na malou exkurzi do hlavy recenzenta. Jako velký fanoušek Gothicu jsem ze hry opravdu nadšený. Dýchá na mě skvělou nostalgií, mám radost z novinek, vypadá a zní krásně… jenže musím si od hry taky držet určitý odstup a dívat se na ni nejen objektivem fanouška, ale někoho, kdo ji hodnotí i pro hráče a hráčky Gothicem nepolíbeným.