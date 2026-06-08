Od tajných agentů přes Kolonii až na Summer Game Fest. Týden plný remaků a velkých oznámení
zdroj: Vlastní
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Od tajných agentů přes Kolonii až na Summer Game Fest. Týden plný remaků a velkých oznámení

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

8. 6. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Někdo zachraňoval svět ve službách britské tajné služby, jiný znovu procházel trestaneckou Kolonii a další testoval, zda mají moderní tankové bitvy ještě stejnou sílu jako před lety. Uplynulý týden se v redakci nesl ve znamení velkých návratů, nostalgie a online herních konferencích, které naznačily, co nás čeká v příštích měsících a letech. A zatímco někteří z nás trávili čas přímo ve hrách, jiní ho strávili horečným zpracováváním oznámení ze Summer Game Festu a Xbox Game Showcase.

Gothic 1 Remake - Demo zdroj: Alkimia Interactive

Jakub Malchárek - Kudy se jde z Kolonie?

Čemu jinému se uplynulý víkend věnovat než remaku legendárního RPG Gothic? Hrou se krásně prokousávám, nadšení střídá frustrace a tříbení myšlenek k recenzi, kterou bych snad měl mít hotovou tento týden.

Tím vás, milí čtenáři, můžu vzít na malou exkurzi do hlavy recenzenta. Jako velký fanoušek Gothicu jsem ze hry opravdu nadšený. Dýchá na mě skvělou nostalgií, mám radost z novinek, vypadá a zní krásně… jenže musím si od hry taky držet určitý odstup a dívat se na ni nejen objektivem fanouška, ale někoho, kdo ji hodnotí i pro hráče a hráčky Gothicem nepolíbeným.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Jakub řeší recenzentské dilema u Gothic 1 Remake – proč ho hra současně nadchla i frustrovala a které staré mechanismy podle něj zestárly nejvíc.
  • Šárka Tmějová doháněla resty v 007 First Light a prozradí, která oznámení ze Summer Game Festu a Xbox Game Showcase jí vyrazila dech nejvíc.
  • Ondřej Partl vysvětluje, proč se remake Gothicu zařadil mezi jeho nejpříjemnější překvapení roku navzdory technickým problémům.
  • Patrik Hajda se po letech vrátil do světa tanků a zjišťoval, jestli má World of Tanks Heat šanci zopakovat úspěch svého slavného předchůdce.

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Tagy:
James Bond horor fantasy RPG remake multiplayer Final Fantasy (série) válečná Resident Evil (série) Gothic (série) resident evil final fantasy VII tanky
Zdroje:
Vlastní
Hry:
007: First Light Gothic 1 Remake World of Tanks: Heat Resident Evil Veronica Final Fantasy VII Revelation
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