Newslettery Games.cz se vrací!

1. 2. 2023 11:14 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

S radostí vám můžeme oznámit, že se na Games.cz znovu vracíme k systému týdenních newsletterů. Ty uživatelům nabízejí možnost, jak zůstat v obraze, pokud na náš web nechodí každý den. Asi už jste si všimli tlačítka v pravém sloupci mezi Bleskovkami a Plánem vysílání, případně přímo na kartě hry. Nabízíme jimi možnost odebírat dva typy newsletterů.

Oba budou zasílané na týdenní bázi, takže se nemusíte obávat nějakého přílišného zahlcení své schránky. Máte možnost zaškrtnout odběr Games Newsletteru, který vám každou sobotu ráno pošle námi vybraný souhrn těch nejzajímavějších a nejčtenějších článků, které jsme v uplynulém týdnu na Games.cz vydali.

Druhým typem je pak odběr novinek o konkrétních hrách. Zde si můžete navolit, přidávat a zase odebírat hry, které vás nějak zajímají a chtěli byste být informováni o tom, že jsme o nich něco nového napsali. Tento email vám přijde automaticky každou neděli s výpisem článků, které se dané hry týkají. Samozřejmě, pokud se kolem vámi zvolených her nebude v daném týdnu nic dít, nedostanete ani žádný email.

zdroj: Vlastní foto autora

Ještě několik důležitých informací:

- pro přihlášení k odběru nepotřebujete mít účet na Games.cz, ale pokud jej máte, můžete na svém profilu odběr spravovat

- při první aktivaci newsletteru vám přijde nejprve potvrzovací email

- pokud už nebudete chtít nějakou hru odebírat, můžete tak učinit u nás ve webovém rozhraní, případně pokud budete chtít zrušit odběr Games Newsletteru, stačí jej deaktivovat přímo odkazem v newsletteru, který vám bude chodit

A to nejdůležitější nakonec. Pokud jste se před lety přihlásili k odběru starého newsletteru či novinek o hrách, tuto registraci nepřenášíme. Bude potřeba, abyste se přihlásili znovu. Důvodem je fakt, že nechceme zbytečně zasílat emaily těm, kteří se kdysi do této služby přihlásili, zapomněli na ni a nyní by jim začaly chodit emaily, aniž by o to stáli. Starou databázi pro rozesílání jsme smazali.