Nejčtenější články týdne – Zkazky o datadisku k Zaklínačí

Seznam nejčtenějších článků uplynulého týdne začínáme novým rozšířením legendárního Heroes of Might and Magic III – komunity milovaného Horn of the Abyss, které opět dokazuje, že i klasiky mohou nastolit nové trendy ve světě herních rozšíření. Dále vás zaujalo spekulativní drama kolem Zaklínače 3 a jeho potenciálního rozšíření, které by mohlo čelit hře času i očekávání fanoušků. No a na závěr jsme uzavřeli naše vyhlašování nejlepších her roku 2025 ultimátní kategorií.
Nejčtenější články týdne
Best of 2025: Nejlepší RPG
Fortuna 33
Legendární Heroes 3 dostávají nový hrad. Přivítá mamuty, jotuny a sněžné elfy
Novoroční radost stratégů
AKTUALIZOVÁNO: Nové DLC pro Zaklínače 3 se má odehrávat v Zerrikánii
Kaer Morhen vrhá stín
Best of 2025: Ještě 5 minut (nejnávykovější hra)
4, 3, 2, 1…
Best of 2025: Hra roku
10 nejlepších z nejlepších
Redakce doporučuje
Svátky přály hráčům. Na Steamu padaly rekordy
Přes 41,8 milionů hráčů online
Clair Obscur nevládne všude: Nejlepší a nejhorší hry loňského roku podle Metacriticu
Vítězové a poražení
Pod radarem: Další vyzyvatel Factoria, simulátor lovu kachen i poklidná karavana
Akce v pustině i inkrementální reaktor
Kyberkovboj zasahuje. ExeKiller předvádí lákadla kyberpunkového Divokého západu
Lovcem odměn ve stylovém prostředí?
The Division 3 má obří ambice. Ubisoft Massive slibuje dopad jako u jedničky
Looter shooter obřích rozměrů?
Videa
zdroj:Vlastní