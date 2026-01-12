Nejčtenější články týdne – Zkazky o datadisku k Zaklínačí
Nejčtenější články týdne – Zkazky o datadisku k Zaklínačí

12. 1. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Seznam nejčtenějších článků uplynulého týdne začínáme novým rozšířením legendárního Heroes of Might and Magic III – komunity milovaného Horn of the Abyss, které opět dokazuje, že i klasiky mohou nastolit nové trendy ve světě herních rozšíření. Dále vás zaujalo spekulativní drama kolem Zaklínače 3 a jeho potenciálního rozšíření, které by mohlo čelit hře času i očekávání fanoušků. No a na závěr jsme uzavřeli naše vyhlašování nejlepších her roku 2025 ultimátní kategorií.

Nejčtenější články týdne

BestOf2025_RPG
Best of 2025: Nejlepší RPG
Fortuna 33
Heroes 3
Legendární Heroes 3 dostávají nový hrad. Přivítá mamuty, jotuny a sněžné elfy
Novoroční radost stratégů
Geralt
AKTUALIZOVÁNO: Nové DLC pro Zaklínače 3 se má odehrávat v Zerrikánii
Kaer Morhen vrhá stín
BestOf2025_NEJNÁVYKOVĚJŠÍ HRA
Best of 2025: Ještě 5 minut (nejnávykovější hra)
4, 3, 2, 1…
BestOf2025_NEJLEPŠÍ HRA ROKU
Best of 2025: Hra roku
10 nejlepších z nejlepších

Redakce doporučuje

Steam Logo
Svátky přály hráčům. Na Steamu padaly rekordy
Přes 41,8 milionů hráčů online
Metacritic Awards 2025
Clair Obscur nevládne všude: Nejlepší a nejhorší hry loňského roku podle Metacriticu
Vítězové a poražení
StarRupture
Pod radarem: Další vyzyvatel Factoria, simulátor lovu kachen i poklidná karavana
Akce v pustině i inkrementální reaktor
ExeKiller
Kyberkovboj zasahuje. ExeKiller předvádí lákadla kyberpunkového Divokého západu
Lovcem odměn ve stylovém prostředí?
The Division 2 - Season 2
The Division 3 má obří ambice. Ubisoft Massive slibuje dopad jako u jedničky
Looter shooter obřích rozměrů?

Videa

