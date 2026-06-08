Nejčtenější články týdne – Začínáme týden s Gothicem
zdroj: THQ Nordic

Nejčtenější články týdne – Začínáme týden s Gothicem

8. 6. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

To byl týden! Vůbec jsme se přes všechna ta oznámení a novinky neměli čas zastavit, vydechnout a zhodnotit, co se vlastně děje. Díky State of Play a Summer Game Festu nebylo o zajímavé zprávy o nových hrách nouze... a navíc vyšel remake u nás jedné z nejoblíbernějších her. Dojmy z hraní Gothicu Remake se tak staly bezkonkurenčně nejčtenějším článkem týdne, hned v závěsu s oznámení nového God of War anebo třeba preview z Paříže, ve kterém jsme si vyzkoušeli Ace Combat 8. Těsně mimo první pětku pak dopadlo téma o 12 letech s Destiny 2, které jsme přichystali speciálně pro předplatitele Games Premium.

Nejčtenější články týdne

Gothic 1 Remake
Dojmy z prvních hodin v Kolonii v Gothic 1 Remake
Krása střídá nádheru
God of War Laufey
V God of War Laufey se Kratova žena vydává do božského posmrtného života
S novou hrdinkou a kostkou želé...
Star Wars Zero Company
Nejlepší strategie posledních let? Star Wars Zero Company vypadá parádně
Klonové války
Ace Combat 8: Wings of Theve
Návrat do oblak ve velkém stylu. Ace Combat 8: Wings of Theve bere dech
Největší letecké drama ve hrách
Gothic Playable Teaser
Jaké hry vyjdou v červnu
Letní sucho přichází dřív

Redakce doporučuje

Wolverine
Wolverine ukazuje v záběrech z hraní krev... spoustu krve
Rozzuřený Logan brousí drápy
Destiny 2 premium
Dvanáct let s Destiny 2 aneb Jak skončila legenda
Sága světla a temnoty a její triumfy i přešlapy
1666: Amsterdam
1666: Amsterdam je zpět. Tvůrce Assassin's Creed láká na čarodějnictví a naštvané kočky
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Monster Hunter Wilds: Ascendance
Vzhůru do oblak. Monster Hunter Wilds: Ascendance zamíří na létající ostrovy
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Stonemachia
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Kratičky a konstelace

Videa

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zdroj:Vlastní

zdroj: Square Enix

zdroj:Square Enix

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