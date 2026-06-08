Nejčtenější články týdne – Začínáme týden s Gothicem

To byl týden! Vůbec jsme se přes všechna ta oznámení a novinky neměli čas zastavit, vydechnout a zhodnotit, co se vlastně děje. Díky State of Play a Summer Game Festu nebylo o zajímavé zprávy o nových hrách nouze... a navíc vyšel remake u nás jedné z nejoblíbernějších her. Dojmy z hraní Gothicu Remake se tak staly bezkonkurenčně nejčtenějším článkem týdne, hned v závěsu s oznámení nového God of War anebo třeba preview z Paříže, ve kterém jsme si vyzkoušeli Ace Combat 8. Těsně mimo první pětku pak dopadlo téma o 12 letech s Destiny 2, které jsme přichystali speciálně pro předplatitele Games Premium.
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zdroj:Vlastní
zdroj:Square Enix
zdroj:Vlastní