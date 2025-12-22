Nejčtenější články týdne – Výsledky věštění
Nejčtenější články týdne – Výsledky věštění

22. 12. 2025 9:00

Od detailního rozboru ambiciózního titulu Of Ash and Steel, který se snaží přinést zpět kouzlo klasických RPG, přes emocionální loučení Camilly Luddington s ikonickou rolí Lary Croft, až po spekulace kolem neustále očekávaného Half-Life 3. I závěr roku je na herní novinky stále bohatý, o čemž svědčí i nejčtenější články uplynulého týdne.

Nejčtenější články týdne

Half-Life
Half-Life 3 má být startovním titulem Steam Machine. Dočkáme se v létě, tvrdí novinář
Další spekulace kolem vysněné hry
The Dawnless Day
Chybí vám Total War ze světa Pána prstenů? Vrhněte se do modifikace The Dawnless Days
Na úsvitu páteho dne hleďte na východ
Tomb Raider: Catalyst
Camilla Luddington se loučí s Larou Croft. Nová éra Tomb Raideru patří Alix Wilton Regan
Předávání štafety
Grand Theft Auto VI
Jak dopadly naše nejočekávanější hry roku 2025?
Naše predikce střízlivějšíma očima
Of Ash and Steel
Of Ash and Steel – recenze duchovního nástupce Gothicu
Návrat na začátek tisíciletí s hromadou ambicí

Redakce doporučuje

The Game Awards
To nejlepší a nejhorší z The Game Awards 2025: Silné hry a slabá tečka
Stojí herní Oscaři na rozcestí?
Divinity
Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu
Swen Vincke koketuje s AI
The Game Awards 2025
The Game Awards 2025 v řeči čísel. Dvanáctý rok po sobě padaly rekordy
Markantní nárůst sledovanosti
Dunjungle
Pod radarem: Bitvy plyšových medvídků, alchymistická automatizace a inkrementace o sto šest
Povedená plošinovka i variace na Ys.
rogue trader key art
Warhammer 40,000: Rogue Trader – recenze portu na Switch 2
Kacířství klíčí z nečinnosti

Videa

Nejnovější články