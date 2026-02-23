Nejčtenější články týdne – Ustrnutí Bethesdy v minulosti

Za právě uplynulý týden jste na našem webu trávili nejvíce času u článků o nejlepších diablovkách, zaujal vás taky kvíz o Kingdom Come nebo třeba zprávy o tom, že Bethesda hodlá dělat i The Elder Scrolls VI ve svém Creation Enginu. Potěšil i zájem o pokračování ztřeštěné střílečky High on Life 2.
Nejčtenější články týdne
12 nejlepších diablovek, které si teď můžete zahrát
Klikni, zabij, seber, opakuj
Jak dobře znáte Kingdom Come: Deliverance? Otestujte své znalosti v našem kvízu
Hladovíte po vědomostech jako Jindra?
Inovace se nekoná. The Elder Scrolls VI opět poběží na původním enginu Bethesdy
Návrat ke starým Elder Scrolls
High on Life 2 – recenze ztřeštěné střílečky
Humor, skateboard a zase humor
Komunita vydala oprášený Unreal Tournament 2004 pro moderní hardware
Redakce doporučuje
Reanimal – recenze nejnovějšího hororu od tvůrců Little Nightmares
Tarsier Studios jsou zpět
Honkai: Star Rail zabaví výraznou změnou atmosféry a novou karetně-kostkovou minihrou
Free-to-play tahovka po 3 letech nezpomaluje
Další otřesy v Ubisoftu. Tentokrát to schytal tým kolem remaku Splinter Cellu
Snižování stavů pokračuje
Z Microsoftu odchází Phil Spencer a Sarah Bond. Nahradí je šéfka AI divize
Čachry v Microsoftu
Pod radarem: CRPG inspirované Fallouty, novinka od tvůrců Black Mesa a šermířská plošinovka
Nechybí tahovka, karetka i hraní si na boha
Videa
zdroj:Vlastní