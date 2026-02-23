Nejčtenější články týdne – Ustrnutí Bethesdy v minulosti
Nejčtenější články týdne – Ustrnutí Bethesdy v minulosti

Za právě uplynulý týden jste na našem webu trávili nejvíce času u článků o nejlepších diablovkách, zaujal vás taky kvíz o Kingdom Come nebo třeba zprávy o tom, že Bethesda hodlá dělat i The Elder Scrolls VI ve svém Creation Enginu. Potěšil i zájem o pokračování ztřeštěné střílečky High on Life 2.

Diablo II: Resurrected
12 nejlepších diablovek, které si teď můžete zahrát
Klikni, zabij, seber, opakuj
Kingdom Come: Deliverance II
Jak dobře znáte Kingdom Come: Deliverance? Otestujte své znalosti v našem kvízu
Hladovíte po vědomostech jako Jindra?
The Elder Scrolls VI
Inovace se nekoná. The Elder Scrolls VI opět poběží na původním enginu Bethesdy
Návrat ke starým Elder Scrolls
High on Life 2
High on Life 2 – recenze ztřeštěné střílečky
Humor, skateboard a zase humor 
Unreal Tournament 2004
Komunita vydala oprášený Unreal Tournament 2004 pro moderní hardware

Reanimal
Reanimal – recenze nejnovějšího hororu od tvůrců Little Nightmares
Tarsier Studios jsou zpět
Honkai: Star Rail version 4.0
Honkai: Star Rail zabaví výraznou změnou atmosféry a novou karetně-kostkovou minihrou
Free-to-play tahovka po 3 letech nezpomaluje
Splinter Cell Remake
Další otřesy v Ubisoftu. Tentokrát to schytal tým kolem remaku Splinter Cellu
Snižování stavů pokračuje
Phil Spencer
Z Microsoftu odchází Phil Spencer a Sarah Bond. Nahradí je šéfka AI divize
Čachry v Microsoftu
Rogue Point
Pod radarem: CRPG inspirované Fallouty, novinka od tvůrců Black Mesa a šermířská plošinovka
Nechybí tahovka, karetka i hraní si na boha

souhrn nejčtenější články týdne
