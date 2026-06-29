Nejčtenější články týdne: Start předobjednávek GTA VI i loterie Steam Machine
zdroj: Rockstar

Nejčtenější články týdne: Start předobjednávek GTA VI i loterie Steam Machine

29. 6. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Uplynulý týden přinesl řadu zpráv, které otřásly herním světem a nenechaly vás stejně jako vlna veder chladnými. Největší pozornost si pochopitelně získalo GTA VI, které konečně spustilo předbjednávky. Ne každý pak přijal s nadšením fakt, že fyzické edice nebudou obsahovat hru na disku, potažmo odložený start multiplayeru. 

Bez povšimnutí nezůstalo ani svědectví Michała Nowakowského o vleklé cestě CD Projektu za obnovou reputace po nevydařeném startu Cyberpunku 2077. Pověst si moc nevylepšilo ani Valve s novou verzí Steam Machine, která podle mnohých nedokáže při svém výkonu obhájit dosti vysokou cenovku, zvlášť když na ní kvůli limitacím SteamOS ani nepoběží některé z nejpopulárnějších titulů.

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