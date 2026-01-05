Nejčtenější články týdne – Start 2026 a hry uplynulého roku
zdroj: Vlastní

Nejčtenější články týdne – Start 2026 a hry uplynulého roku

5. 1. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Herní svět (a s ním i naše redakce) se na svátky uložil k zimnímu spánku, ze kterého je načase se probudit. Tento týden ještě budeme vyhlašovat poslední kategorie našich nejoblíbenějších her loňska, včetně hry roku, dojde také na spuštění čtenářského hlasování o nejlepší hru 2025. Mezitím se můžete ohlédnout za dosud vyhlášenými kategoriemi níže.

Nejčtenější články týdne

BestOf2025_STRATEGIE
Best of 2025: Nejlepší strategie
Realtimové, tahové i budovatelské
BestOf2025_SEDMIČKOVÁ HRA
Best of 2025: Nejlepší „sedmičkové“ hry
I sedm je dobrá známka!
BestOf2025_PŘEKVAPENÍ ROKU
Best of 2025: Největší překvapení roku
Jak jsme byli zaskočení
BestOf2025_AKČNÍ ADVENTURA
Best of 2025: Nejlepší akční adventura
To nejlepší z žánrového mixu
BestOf2025_ZKLAMÁNÍ ROKU
Best of 2025: Zklamání roku
A to jsme se tak těšili

Redakce doporučuje

BestOf2025_MULTIPLAYER
Best of 2025: Nejlepší multiplayer
Pohádky, postapo a válka
BestOf2025_SOUNDTRACK
Best of 2025: Nejlepší soundtrack
Nechte struny znít
BestOf2025_PŘÍBĚH
Best of 2025: Nejlepší příběh
Vyprávěj!
BestOf2025_AKČNÍ HRA
Best of 2025: Nejlepší akční hra
Ještě jednu klávisenici a jdu...
BestOf2025_LOGICKÁ ADVENTURA
Best of 2025: Nejlepší logická hra a adventura
Potrapte své emoce i mozek
Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2

Nejnovější články