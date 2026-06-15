Nejčtenější články týdne – Sedm let čekání na Gothic Remake

Po sedmi letech vyšel vytoužený Gothic 1 Remake a nejen recenze, ale i tipy a triky byly po zásluze nejčtenějšími články minulého týdne. Kromě modernizace slavného RPG vás ale zajímala i nová ukázka simulace života ve Fable, oznámení cRPG Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers anebo třeba návrat realtime středověké strategie Stronghold 4.
Nejčtenější články týdne
Gothic 1 Remake – recenze návratu kultovního RPG
Cesta k dokonalosti
Gothic 1 Remake – tipy a triky, jak přežít v Kolonii
Deset způsobů přežití
Fable vdechne život celému Albionu. Každá postava bude mít vlastní osobnost, názory i paměť
Svět je plný lidí, zvířat, hraček, důsledků...
Vampire: The Masquerade se vrací. Eternal Whispers láká na temné CRPG ve stylu Disco Elysium
Upíří intriky v Montréalu
Stronghold 4 zkusí znovu modernizovat známou strategii. Tentokrát jde cestou prequelu
Promění se ambice konečně v dobrý díl?
Redakce doporučuje
Vyšívaná pohádka Scarlet Deer Inn má datum vydání. Český unikát dorazí v červenci
Folklór ožívá v bavlnkách
Jak Ubisoft stvořil, zneuctil a okradl vlastního prince: Příběh o korporátní aroganci a vykoupení
Patrice Désilets znovu povstal
Destiny 2 se loučí ve velkém stylu. Poslední update přilákal nejvíc lidí za dva roky
Důstojné rozloučení s looter shooterem
Noví nezávislí Simíci z Paralives se novinek nebojí
Nápady, které potřebují dozrát
Pod radarem: Tahové RPG podle deskovky, návrat legendární adventury i správce vstupu do vaultu
Emotivně logická hrací skříňka
Videa
zdroj:Playground Games
zdroj:Vlastní