Nejčtenější články týdne – Sedm let čekání na Gothic Remake
zdroj: Alkimia Interactive

Nejčtenější články týdne – Sedm let čekání na Gothic Remake

15. 6. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Po sedmi letech vyšel vytoužený Gothic 1 Remake a nejen recenze, ale i tipy a triky byly po zásluze nejčtenějšími články minulého týdne. Kromě modernizace slavného RPG vás ale zajímala i nová ukázka simulace života ve Fable, oznámení cRPG Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers anebo třeba návrat realtime středověké strategie Stronghold 4.

Nejčtenější články týdne

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake – recenze návratu kultovního RPG
Cesta k dokonalosti
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake – tipy a triky, jak přežít v Kolonii
Deset způsobů přežití
Fable
Fable vdechne život celému Albionu. Každá postava bude mít vlastní osobnost, názory i paměť
Svět je plný lidí, zvířat, hraček, důsledků...
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers
Vampire: The Masquerade se vrací. Eternal Whispers láká na temné CRPG ve stylu Disco Elysium
Upíří intriky v Montréalu
Stronghold 4
Stronghold 4 zkusí znovu modernizovat známou strategii. Tentokrát jde cestou prequelu
Promění se ambice konečně v dobrý díl?

Redakce doporučuje

Scarlet Deer Inn
Vyšívaná pohádka Scarlet Deer Inn má datum vydání. Český unikát dorazí v červenci
Folklór ožívá v bavlnkách
Desilets tema premium ahoj
Jak Ubisoft stvořil, zneuctil a okradl vlastního prince: Příběh o korporátní aroganci a vykoupení
Patrice Désilets znovu povstal
Destiny 2: The Final Shape
Destiny 2 se loučí ve velkém stylu. Poslední update přilákal nejvíc lidí za dva roky
Důstojné rozloučení s looter shooterem
Paralives
Noví nezávislí Simíci z Paralives se novinek nebojí
Nápady, které potřebují dozrát
The 7th Guest Remake
Pod radarem: Tahové RPG podle deskovky, návrat legendární adventury i správce vstupu do vaultu
Emotivně logická hrací skříňka

Videa

zdroj: Playground Games

zdroj:Playground Games

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer

Nejnovější články