Nejčtenější články týdne – Rozporuplný návrat klasiky

Jedním z nejčtenějších článků uplynulého týdne byla recenze Halo: Campaign Evolved, tedy návratu ke klasice, která kdysi pomáhala definovat konzolové střílečky. Zatímco část hráčů se vrátila na ikonický prstenec, jiná si Morrowind spouští v prohlížeči, protože proč bychom si dnes nemohli zahrát čtvrt století staré RPG bez instalace? To není jediná nejčtenější zpráva o hře od Bethesdy, další člověk kvůli jediné chybějící podtržníkové čárce stráví rok a půl ve vězení za cizí zločin.
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zdroj:GSC Game World
zdroj:Vlastní
zdroj:The Coalition