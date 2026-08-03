Nejčtenější články týdne – Rozporuplný návrat klasiky
zdroj: Xbox Game Studios

Nejčtenější články týdne – Rozporuplný návrat klasiky

3. 8. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Jedním z nejčtenějších článků uplynulého týdne byla recenze Halo: Campaign Evolved, tedy návratu ke klasice, která kdysi pomáhala definovat konzolové střílečky. Zatímco část hráčů se vrátila na ikonický prstenec, jiná si Morrowind spouští v prohlížeči, protože proč bychom si dnes nemohli zahrát čtvrt století staré RPG bez instalace? To není jediná nejčtenější zpráva o hře od Bethesdy, další člověk kvůli jediné chybějící podtržníkové čárce stráví rok a půl ve vězení za cizí zločin.

Nejčtenější články týdne

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved – recenze spartánsky dvojsečného remaku
Je to skvělé, ale…
The Elder Scrolls III: Morrowind
Nejlepší The Elder Scrolls si už můžete zahrát i v prohlížeči
Když vlastníte kopii
Go-Go Town!
Go-Go Town! – recenze pohodového simulátoru starosty pro celou rodinu
Vybudujte si od píky své vlastní město
The Elder Scrolls V: Skyrim
Nevinný muž skončil na 18 měsíců ve vězení kvůli administrativní chybě a Skyrimu
Chybějící podtržítko
Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope vyjde ještě o prázdninách. Společně s ním se promění základní hra
Novinky za peníze i zdarma

Redakce doporučuje

Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers
Zrušené DLC pro Age of Empires III: Definitive Edition ožívá. Zahrajte si za Dány a Poláky
Nečekaná změna plánů?
The Blood of the Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker bude celá sága. Uložené pozice si přenesete napříč hrami
Jako v Mass Effectu
FFXIVFF Ahoj
Berlín srdcem Eorzey: Fronty, komunitní nadšení a tóny z jiného světa na Final Fantasy XIV Fan Festu
Nejvěrnější z komunit
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Červencové recenze na Games.cz
Návraty klasik, povedená rozšíření i osobité projekty
Aquapark Tycoon
Pod radarem: Mrazivý vlakový survival, RTS s prvky RPG, náročná plošinovka a... dinosauři s meči?
Postavte si vlastní vodní park!

Videa

zdroj: GSC Game World

zdroj:GSC Game World

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

zdroj: The Coalition

zdroj:The Coalition

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2

Nejnovější články