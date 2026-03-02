Nejčtenější články týdne – První letošní blockbuster
Nejčtenější články týdne – První letošní blockbuster

2. 3. 2026

Resident Evil Requiem sklízí zasloužené ovace jako velkolepý návrat hororové legendy, předvádějící audiovizuální mistrovství s náležitou dávkou adrenalinu. Recenze od Jakuba byla také nejčtenějším článkem minulého týdne. Na druhé straně, ne každý projekt má tu čest slavit úspěch – King of Meat od Amazonu musel po pouhých šesti měsících na trhu zavřít krám, což připomíná, že i ambiciózní titul může ve světe herních konkurencí narazit. Zároveň se však otevírají nové obzory v podobě japonských Pokémonů vstupujících do tropického ráje ve Winds & Waves, čímž se posouvají hranice herních zážitků pro fanoušky této legendární série. Bavil vás také náš kartografický kvíz.

Nejčtenější články týdne

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem – recenze velkolepého návratu slavného hororu
Leon na místě činu
King of Meat
Čekali statisíce hráčů, ale zájem má jen pár stovek. Amazon ruší další hru
King of Meat byl rána vedle
Nested Lands
Pod radarem: Post-morový survival, nový Zaklínač, pirátská strategie i skutečně manuální střílečka
Mašinky, pločinovka a kostky
God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta – recenze veskrze průměrné metroidvanie
Když býval Kratos ještě kluk
Geralt čte knihu
Otestujte své kartografické znalosti v našem kvízu o herních mapách
Umíte číst v mapě?

