Nejčtenější články týdne – První letošní blockbuster

Resident Evil Requiem sklízí zasloužené ovace jako velkolepý návrat hororové legendy, předvádějící audiovizuální mistrovství s náležitou dávkou adrenalinu. Recenze od Jakuba byla také nejčtenějším článkem minulého týdne. Na druhé straně, ne každý projekt má tu čest slavit úspěch – King of Meat od Amazonu musel po pouhých šesti měsících na trhu zavřít krám, což připomíná, že i ambiciózní titul může ve světe herních konkurencí narazit. Zároveň se však otevírají nové obzory v podobě japonských Pokémonů vstupujících do tropického ráje ve Winds & Waves, čímž se posouvají hranice herních zážitků pro fanoušky této legendární série. Bavil vás také náš kartografický kvíz.
Nejčtenější články týdne
Resident Evil Requiem – recenze velkolepého návratu slavného hororu
Čekali statisíce hráčů, ale zájem má jen pár stovek. Amazon ruší další hru
Pod radarem: Post-morový survival, nový Zaklínač, pirátská strategie i skutečně manuální střílečka
God of War: Sons of Sparta – recenze veskrze průměrné metroidvanie
Otestujte své kartografické znalosti v našem kvízu o herních mapách
Redakce doporučuje
Nacon v insolvenci. Vydavatel RoboCopa hledá cestu, jak nezkrachovat
Únorové recenze na Games.cz: Kočky, Kratos a Romeo
Pokémoni vstupují do 10. generace. Winds & Waves slibují větší svobodu a detaily
O Marathon je zájem. Bungie si testem umetlo cestu k možnému úspěchu
„Knihopis“ Gamepop od Red Bullu je nádhernou oslavou videoher jako kultury
Videa
zdroj:Vlastní
zdroj:Vlastní