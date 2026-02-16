Nejčtenější články týdne – Nekonečné hry a upgrade Kingdom Come
zdroj: Warhorse

Nejčtenější články týdne – Nekonečné hry a upgrade Kingdom Come

16. 2. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Jaký byl minulý týden v herním průmyslu? Rozmanitý, fascinující a plný překvapení. Naše nejčtenější články zahrnují nejen výběr desítky her, které vám vystačí na strašně dlouhou dobu, ale taky návrat do Posázaví v upgradovaném Kingdom Come pro současné konžole nebo třeba návrat k Diablu II s novým datadiskem.

Nejčtenější články týdne

No Man's Sky
10 nekonečných her, které si teď můžete zahrát
Kolik máte času? Všechen?
Diablo II: Ressurected – Reign of the Warlock
Diablo II dostává po 25 letech nový datadisk. Zahrajte si za černokněžníka
Čáry máry fuk, ať jsou démoni fuč
Kingdom Come: Deliverance - next-gen update
Kingdom Come: Deliverance na PS5: Návrat do Posázaví připomene, jak moc se Jindra posunul
Zaklínač 3 Dawn of Kovir
Čekání na Zaklínače 4 zkrátí modifikace do trojky. S Ciri se vydáte do Koviru
Co dělá Ciri v Koviru?
Disciples: Domination
Disciples: Domination – recenze návratu temné tahové strategie
Pokračování příběhu královny osvoboditelky

Redakce doporučuje

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – recenze nejodvážnějšího remaku v sérii
Když si mafián otevře sirotčinec...
Resident Evil 5
Tak nakonec Resident Evil 5? Ratingová agentura naznačila, jaký remake bude další v pořadí
Remake, nebo jen remaster?
Romeo Is a Dead Man
Romeo is a Dead Man – recenze tak trochu nepříčetné akce
Přijměte chaos, přijměte Bastardy
Gothic 1 Remake
Vítejte v Kolonii. Gothic Remake konečně má pevné datum vydání
Máte plány na červen?
Starsand Island
Pod radarem: Konkurence pro Project Zomboid, Hotline Miami na drogách i krev coby zbraň
A nová hra od tvůrců BattleBrothers

Videa

zdroj: Youtube

zdroj:Youtube

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase

Nejnovější články