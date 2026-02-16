Nejčtenější články týdne – Nekonečné hry a upgrade Kingdom Come

Jaký byl minulý týden v herním průmyslu? Rozmanitý, fascinující a plný překvapení. Naše nejčtenější články zahrnují nejen výběr desítky her, které vám vystačí na strašně dlouhou dobu, ale taky návrat do Posázaví v upgradovaném Kingdom Come pro současné konžole nebo třeba návrat k Diablu II s novým datadiskem.
Nejčtenější články týdne
10 nekonečných her, které si teď můžete zahrát
Kolik máte času? Všechen?
Diablo II dostává po 25 letech nový datadisk. Zahrajte si za černokněžníka
Čáry máry fuk, ať jsou démoni fuč
Kingdom Come: Deliverance na PS5: Návrat do Posázaví připomene, jak moc se Jindra posunul
Čekání na Zaklínače 4 zkrátí modifikace do trojky. S Ciri se vydáte do Koviru
Co dělá Ciri v Koviru?
Disciples: Domination – recenze návratu temné tahové strategie
Pokračování příběhu královny osvoboditelky
Redakce doporučuje
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – recenze nejodvážnějšího remaku v sérii
Když si mafián otevře sirotčinec...
Tak nakonec Resident Evil 5? Ratingová agentura naznačila, jaký remake bude další v pořadí
Remake, nebo jen remaster?
Romeo is a Dead Man – recenze tak trochu nepříčetné akce
Přijměte chaos, přijměte Bastardy
Vítejte v Kolonii. Gothic Remake konečně má pevné datum vydání
Máte plány na červen?
Pod radarem: Konkurence pro Project Zomboid, Hotline Miami na drogách i krev coby zbraň
A nová hra od tvůrců BattleBrothers
Videa
zdroj:Youtube
zdroj:Vlastní