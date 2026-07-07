Nejčtenější články týdne – Konec fyzických nosičů
zdroj: Sony

Nejčtenější články týdne – Konec fyzických nosičů

7. 7. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Začátek letních prázdnin nemá o herní témata nouzi. Ať už se jedná o vášnivé debaty nad koncem produkce fyzických disků od PlayStationu, očekávaný příchod verze 1.0 oblíbeného survivalu Valheim. Značný zájem vzbudila také česká lokalizace Gothicu 1 Remake nebo nadšení z jízdy Johnnyho Silverhanda po ulicích Varšavy ve svém ikonickém Porsche.

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