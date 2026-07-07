Nejčtenější články týdne – Konec fyzických nosičů

Začátek letních prázdnin nemá o herní témata nouzi. Ať už se jedná o vášnivé debaty nad koncem produkce fyzických disků od PlayStationu, očekávaný příchod verze 1.0 oblíbeného survivalu Valheim. Značný zájem vzbudila také česká lokalizace Gothicu 1 Remake nebo nadšení z jízdy Johnnyho Silverhanda po ulicích Varšavy ve svém ikonickém Porsche.
Nejčtenější články týdne
Konec jedné éry: Sony definitivně zařízne fyzické disky pro PlayStation
Digitální hvězda zabila fyzickou hvězdu
Po Varšavě jezdí Johnny Silverhand. Fanoušek přestavěl auto na ikonické Porsche
Stylově v ulicích
Valheim po pěti letech opustí předběžný přístup, vedle mrazu přinese 1.0 citelné zdražení
Vikinský survival brzy podraží
Jaké hry vyjdou v červenci?
Letní sucho? Vzhůru nejen do Karibiku!
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – recenze akční adventury od tvůrců Octopath Traveler
Jak je důležité míti svou Zeldu
Redakce doporučuje
Červnové recenze na Games.cz
Remaky a rozšíření pro všechny!
Peklo se v Doom: The Dark Ages - Revelations před Doom Slayerem opět třese strachy
Největší rozšíření v historii série
Nový směr indie scény otevírá cestu k bezpečnému hazardu
Sázky s penězi z Monopolů
Gothic 1 Remake dostane oficiální češtinu. Pracuje na ní uskupení kolem Gothicz.net
Tráva z bažin vrací úder
Konec výroby disků je klasickým tabulkovým rozhodnutím, míní bývalý šéf PlayStationu
Digitální poptávka zničila fyzické médium
Videa
zdroj:Vlastní