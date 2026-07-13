Nejčtenější články týdne – Karibská dovolená
zdroj: Ubisoft

Nejčtenější články týdne – Karibská dovolená

13. 7. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Byť nejzásadnější zprávou minulého týdne byl velký restart Xboxu a s ním spojené propouštění, čtenosti dominovala jiná hra. A to sice Assassin's Creed Black Flag Resynced, jejíž recenze od Šárky byla nejčtenějším článkem uplynulého týdne. Na čelních příčkách se umístila i drobnáí kontroverze kolem hry kvůli mikrotransakcím, ale i trable Luka Dalea s hledáním práce po Kingdom Come 2 anebo směr, kterým míří studio Sandfall Interactive se svým dalším projektem.

Nejčtenější články týdne

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – recenze návratu pirátského krále
Edward Kenway opět ve formě
Kingdom Come: Deliverance II
Nabídky práce se nehrnou. Ani role Jana Ptáčka herci výrazně nepomohla
Hernímu průmyslu to je jedno
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vyplulo. Studio „slaví“ propouštěním, hráči negativními recenzemi
Edward v nesnázích?
Clair Obscur: Expedition 33
„Očekává se od nás růst a větší hry. To ale nedopustíme,“ říká šéf studia, které stvořilo nejlepší hru loňska
Kam směřuje další expedice?
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