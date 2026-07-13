Nejčtenější články týdne – Karibská dovolená

Byť nejzásadnější zprávou minulého týdne byl velký restart Xboxu a s ním spojené propouštění, čtenosti dominovala jiná hra. A to sice Assassin's Creed Black Flag Resynced, jejíž recenze od Šárky byla nejčtenějším článkem uplynulého týdne. Na čelních příčkách se umístila i drobnáí kontroverze kolem hry kvůli mikrotransakcím, ale i trable Luka Dalea s hledáním práce po Kingdom Come 2 anebo směr, kterým míří studio Sandfall Interactive se svým dalším projektem.
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zdroj:Cold Symmetry
zdroj:Archiv
zdroj:Frogwares