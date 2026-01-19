Nejčtenější články týdne – Heroesy a těšení
zdroj: Horn of the Abyss

Nejčtenější články týdne – Heroesy a těšení

19. 1. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Nejčtenějším článkem minulého týdne byla klasika Heroes of Might and Magic III, kde se modifikace Horn of the Abyss dočkala aktualizace obohacené severskou tématikou. Změny a novinky přichází také z tábora StarCraftu, jehož fanoušci netrpělivě vyhlížejí oznámení nové hry, o čemž spekulace nabírají na síle s blížícím se BlizzConem. Zájem rovněž poutá dědictví světa Falloutu, které připomněl Ron Perlman s jeho vzpomínkou na počátky této notoricky známé série. Zamýšlení nad budoucností přichází s výhledy na nejvíce očekávané hry letošního roku, kde naše redakce vyhlíží nadějné hry roku 2026.

Nejčtenější články týdne

Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0 – recenze prequelu JRPG
Cesta za obnovou
Starcraft II
Nový StarCraft fanoušky zaskočí. K představení by mělo dojít na BlizzConu
Úkrok novým směrem?
Horn of the Abyss – Bulwark
Sněžní elfové, mamuti a yetti. Představujeme nový hrad Heroes of Might and Magic III
Val s příchutí vikingů
fallout.0_cinema_1280.0
War. War never changes. Ron Perlman prozradil, kolik si vydělal ikonickou hláškou
Byť Fallout nikdy nehrál
Wolverine
Na které hry se letos nejvíc těšíme?
Čeká nás pekelně silný ročník

Redakce doporučuje

Pathologic 3
Pathologic 3 – recenze brilantně tíživého cestování časem
Proč normalizujeme smrt?
Ubisoft office kancl
Rok sotva začal a Ubisoft už kuchá další dvě studia
Vyhazuje se v Kanadě a Švédsku
God of War seriál Ryan Hurst
Seriálového Krata bude hrát Thór z God of War Ragnarök
Ryan Hurst v roli boha války
Confidential Killings
Pod radarem: Papers, Please se zombíky, Game Dev Tycoon s meči a epigon Minecraftu
Arkádové rally i MMO skutečně zadarmo
Lara Croft
Víme, jak vypadá seriálová Lara Croft. Sophie Turner sází na klasiku
Věrný návrat archeoložky?

Videa

zdroj: 22Cans

zdroj:22Cans

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

zdroj: Amazon

zdroj:Amazon

