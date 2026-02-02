Nejčtenější články týdne – Čtenářské Best of

Poslední lednový týden vás na webu zaujal Josh Sawyer z Obsidianu nás svým přístupem k obtížnosti her, The Game Bakers se svou novinkou Cairn a velka aktualizace Dune: Awakening. Hlavně jsme ale vyhlašovali poslední kategorii nejlepších her roku, a to výsledky čtenářské ankety. Děkujeme, že jste s námi!
Nejčtenější články týdne
„Jsou tři typy hráčů,“ říká Josh Sawyer o obtížnosti v RPG
Kam patříte vy?
Cairn – recenze výlezu, na který nezapomenete
Hora jako nejtěžší z bossů
Dune: Awakening vás chce tak moc nalákat zpátky do hry, že ruší daně
Nový endgame
Otevřený svět ve Fifě? EA Sports FC 27 chystá nový režim
Kopaná ve městě
Boss z prvních Dark Souls vytře podlahu s celým Elden Ringem
Chodec propastí neporažen
Redakce doporučuje
Rozpočet Zaklínače 4 má být astronomický. Bude nový díl desetkrát dražší než trojka?
Ciri stojí miliardy
RV There Yet? – recenze virální cesty karavanem
Serpentiny na cestě i v kvalitě
Best of 2025: Vyhlášení čtenářské hry roku
Sláva vítězům, čest poraženým
MIO: Memories in Orbit – recenze nádherné metroidvanie
Akvarelové barvy a záhada lodi
Pod radarem: Návrat legendárního sportu, precizní kování mečů a hororový supermarket
A další survivor i auto battler
Videa
