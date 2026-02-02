Nejčtenější články týdne – Čtenářské Best of
Nejčtenější články týdne – Čtenářské Best of

2. 2. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Poslední lednový týden vás na webu zaujal Josh Sawyer z Obsidianu nás svým přístupem k obtížnosti her, The Game Bakers se svou novinkou Cairn a velka aktualizace Dune: Awakening. Hlavně jsme ale vyhlašovali poslední kategorii nejlepších her roku, a to výsledky čtenářské ankety. Děkujeme, že jste s námi!

Nejčtenější články týdne

pillars of eternity 2 key art
„Jsou tři typy hráčů,“ říká Josh Sawyer o obtížnosti v RPG
Kam patříte vy?
Cairn
Cairn – recenze výlezu, na který nezapomenete
Hora jako nejtěžší z bossů
Dune: Awakening
Dune: Awakening vás chce tak moc nalákat zpátky do hry, že ruší daně
Nový endgame
EA Sports FC 26
Otevřený svět ve Fifě? EA Sports FC 27 chystá nový režim
Kopaná ve městě
Dark Souls Artorias
Boss z prvních Dark Souls vytře podlahu s celým Elden Ringem
Chodec propastí neporažen

Redakce doporučuje

Zaklínač 4
Rozpočet Zaklínače 4 má být astronomický. Bude nový díl desetkrát dražší než trojka?
Ciri stojí miliardy
RV There Yet?
RV There Yet? – recenze virální cesty karavanem
Serpentiny na cestě i v kvalitě
BestOf2025_ČTENÁŘSKÁ HRA ROKU
Best of 2025: Vyhlášení čtenářské hry roku
Sláva vítězům, čest poraženým
MIO: Memories in Orbit
MIO: Memories in Orbit – recenze nádherné metroidvanie
Akvarelové barvy a záhada lodi
Bladesong
Pod radarem: Návrat legendárního sportu, precizní kování mečů a hororový supermarket
A další survivor i auto battler

