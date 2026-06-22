Nejčtenější články týdne: Behemot GTA VI i problémy v ráji Microsoftu

Uplynulý týden přinesl na náš portál širokou paletu témat, která jsme jindy snad ani nečekali. Připomeňme, že na scénu vstoupil nový hráč v podobě experimentálního survivalu Prologue: Go Wayback!, který však nečekaně končí ještě dříve, než stačil pořádně začít. Naopak Grand Theft Auto VI, přestože ještě nevyšlo, už teď mění pravidla hry a zvyšuje prodeje konzolí. Pak tu je Blizzard, který pokračuje v boji s fanouškovskými servery, a zdá se, že si své duševní vlastnictví hodlá chránit do posledního dechu. O slovo se přihlásilo i Nintendo, které nečekaně zrychlilo eShop pro původní Switch, a ukázalo tak, že ani devět let po uvedení nedává svou starší vlajkovou loď k ledu. Mezitím Xbox neslavně balancuje nad propastí restrukturalizace, kde se studia jako Arkane či Ninja Theory snaží najít cestu k nezávislosti, a herní naděje poslední generace už nešvitoří o vítězích, ale hledají nové cesty, jak uchopit experimenty pro další fázi konzolového cyklu.
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zdroj:Archiv
zdroj:Rockstar
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