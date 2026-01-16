Na které hry se letos nejvíc těšíme?

Sotva jsme se dobrali závěrů ve vyhlášení Best of 2025, nastal čas zase vyhlížet zářnou budoucnost. V redakci pochopitelně doufáme, že bude každý následující herní ročník ještě lepší než ten předchozí, každý z nás má ale ve stáji jiné černé koně, které letos na obzoru vyhlíží s největšími nadějemi. A samozřejmě se už teď nemůžeme dočkat, jak si na konci roku tahle očekávání budeme zase muset srovnat s šedavou realitou. Na jaké hry se tedy letos nejvíc těšíme?
Šárka Tmějová
The Blood of Dawnwalker
Upírské RPG od studia Rebel Wolves je pro mě jedním z nejzajímavějších nových projektů posledních let, odškrtává mi totiž rovnou několik sympatických škatulek na seznamu. Tým složený z veteránů Zaklínače vzbuzuje důvěru, stejně jako koncept zasazený do temné fantasy Evropy v morálně šedých zónách s důrazem na rozhodnutí a s hrdinou balancujícím mezi dojemnou lidskostí a bestiálním prokletím. Vlastně i tou upírskou tematikou si po nemastných, neslaných Bloodlines 2 ráda spravím chuť.
Pokud se The Blood of Dawnwalker povede naplnit nemalé ambice a nabídne silný příběh bez zbytečného balastu, může navíc jít o velmi dospělou a osobitou odpověď na únavně přefouknuté otevřené světy, na které posledních pár let dost trpím. A pak ho klidně dohraju třeba pětkrát, když za to Coen bude stát.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Pro Lego mám celoživotní slabost a pro Batmana z plejády všemožných superhrdinů asi největší. Trochu jsem se bála, že se TT Games definitivně vyčerpali, nakonec se ale po Star Wars vydávají směrem, který mě dost baví. Inspirace arkhamskou sérií dává smysl, protože její soubojový systém i pohyb po městě patří dodnes k tomu nejlepšímu, co superhrdinské hry zvládly nabídnout. Vítám příslib otevřeného Gothamu i průlet mnoha kapitolami ze života Bruce Waynea, od komiksů po videohry.
Lego hry pro mě nicméně nikdy nebyly „bingeovací“ záležitost, kterou bych zhltla za jeden víkend, spíš se k nim vracím v průběhu mnoha měsíců až let, na což je ostatně ideální i slibovaná epizodnější struktura. Každopádně na netopýřího muže v subžánru komiksových záležitostí sázím spíš než na Wolverina, i proto, že mi oproti rosomákovi tahle sázka nepřipadá nijak riskantní. Už teď velmi dobře tuším, co dostanu, a přesně proto se těším, což se o drápatém prckovi od Marvelu zas tak říct nedá.
Spekulované rozšíření pro Zaklínače 3
Inu, jsem v těšení děvče bláhové, které nevěří na zlatou střední cestu - buď sázka na jistotu, nebo vložím obří naděje do jen minimálně pravděpodobné eventuality. K Zaklínači se ráda vrátím prakticky kdykoliv, ale představa plnohodnotného příběhového rozšíření pro trojku z dílny Fool's Theory ve mně probouzí až nebezpečně silné nadšení. Zerrikánie patří k nejzajímavějším a zároveň nejméně prozkoumaným koutům zaklínačského světa – jižní země válečnic a draků slibuje nejen exotické prostředí, ale hlavně příběh o Ciri, kterak zkouškou trav prošla.
Ale upřímně, i kdyby se spekulované DLC odehrávalo kdekoliv jinde na kontinentu a děj přemostilo jakkoliv jinak, s mým nadšením by to asi vůbec nehnulo. Bude mi úplně bohatě stačit, když na tomhle šprochu bude pravdy trochu. Trochu víc pravdy. Co vám budu namlouvat, tohle rozšíření si zkrátka klidně vymanifestuji svépomocí.
Jakub Malchárek
Mewgenics
Miluju Binding of Isaac, a proto jsem nemohl odolat, když Edmund McMillen spolu s Tylerem Glaielem oznámili opět svojské taktické RPG s křížením koček. Měl jsem možnost hru okusit v preview na podzim, dokonce ji už v tento moment s plným nasazením recenzuji.
Nekonečně komplexní, plná obsahu a fantastických mechanik. Když McMillen říkal, že v životě hrál hodně taktických RPG a žádné není tak hluboké jako Mewgenics, tak mu to už po pár hodinách ve hře věříte. V Šárčině preview odvážně zaznělo, že Mewgenics mají ambice být kandidátem na hru roku a její slova můžu bez okolků podtrhnout.
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Jestli se letos resuscitace HoMaM dočkáme, je zatím ve hvězdách, loni nebyl ani spuštěný předběžný přístup. Nicméně z demoverze působí hra překvapivě úplně, tak držím palce, bay Olden Era skutečně letos vyšla.
Kreslenou grafiku stranou, jde o výbornou evoluci nesmrtelné tahovky plnou výtečných nápadů, krásných pomrknutí na klasické díly a hlavně s moderní hratelností. Snad nikdy se mi nestalo, abych v demoverzi jakékoliv hry utopil tolik času jako v Olden Era. Při oznámení každé tahové strategie jsem byl velmi skeptický, že by kdy sesadila z trůnu mé milované Heroes III, u Olden Era jsem si tím takřka jistý, tak doufám, že se mi tahle předpověď letos potvrdí.
Phantom Blade Zero
Fenomén Dark Souls dal vzniknout spoustě epigonům. Na prstech jedné ruky nešikovného tesaře bych spočítal, kolik z nich je skutečně dobrých a slovutným hrám od FromSoftu se vyrovná. Phantom Blade Zero má velmi slušně nakročeno, aby se zařadil po bok výjimek jako Wuchang: Fallen Feathers nebo Lies of P.
Parádní estetika čínského folkloru, špičkový souboják a nesmiřitelná obtížnost. Ingredience, které v žádné soulsovce nesmí chybět a přece jen je obtížné namíchat je ve správném poměru. PBZ to ale zvládá na výbornou, hru jsem si mohl už podruhé vyzkoušet na Gamescomu a uchvátil mě jednak design sobojů, ale taky fakt, že i když drtíte tlačítka nazdařbůh, na obrazovce se rozjede takové wu-sia divadlo, ve kterém každý pohyb vypadá jako přesně vypočítaná a promyšlená kontra.
Ondřej Partl
Marvel’s Wolverine
Druhý Spider-Man od Insomniacu mě sice trochu zklamal, ale to s vyhlížením videoherního „Rosomáka“ ani trochu nezatřáslo. Naopak, loňská ukázka mě utvrdila v tom, že Insomniac je králem komiksových látek a hrdinové od Marvelu by si nemohli přát lepší péči. Tím spíše, když jinde tak zmírají.
Stále doufám, že cesta plná krve a adamantiového ostří bude sevřenější než v případě pavoučích dobrodružství a dá větší důraz na vyprávění. Ale i kdyby nakonec ne, jsem si jistý, že znovu dostaneme vypulírovanou blockbusterovou zábavu, jakou si s chutí čas od času dám, nehledě na mou lásku ke kresleným příběhům.
Gothic 1 Remake
Španělům z Alkimia Interactive se povedl husarský kousek. Projekt očekávaný jen s pohrdáním proměnili s pomocí fanoušků do předělávky, na jakou se nakonec upřímně těším. Původní vězeňská kolonie bude mít v mém srdci vždy teplé místo, přesto s dalšími materiály vyhlížím její nové sevření. Protože minimálně atmosférou se šikovně drží originálu.
Možná jsem příliš optimistický. Třeba si opětovný boj proti Spáči v kůži bezejmenného hrdiny neužiju a vrátí se původní pohrdání. Přesto se nemohu dočkat, až potkám všechny staré známé ze všech třech táborů, budu si rvát vlasy u soubojů a projdu si známými úkoly, jen v modernějším pojetí. Takže až mě budete hledat, najdete mě u Diega.
Mixtape
Díky Mixtape věřím v lásku na první pohled. Studio Beethoven & Dinosaur se mezi mé oblíbence zapsalo už prvotinou The Arful Escape, přičemž jejich druhý projekt místo snad jen potvrdí. Protože už první ukázka slíbila hřejivý výlet do minulosti, kdy kamarádství nebylo podmíněné online sociálními sítěmi a hudba stála za to.
Míchají se tu všechny mé milované prvky. Skateboarding, unikátní stylizace, nesmrtelné písně od mnoha oblíbených interpretů a generační výpověď partičky přátel ze střední, kteří se v její poslední den rozhodnou zažít ještě jedno dobrodružství. A já na něj chci vyjet s nimi!
Aleš Smutný
Wolverine
Naštvaný Kanaďan vždycky patřil mezi mé oblíbené hrdiny, především ve verzi Ultimate, a jestli mu něco ve hrách dlouhodobě škodilo, byl to nedostatek brutality. Ono, těžko zpracovávat chlapíka, jehož hlavní ofenzivní devízou jsou obrovské adamantiové drápy, které opravdu nemají milosrdně omračovat… První videa od Insomniacu ukazují, že nedostatku brutality bychom se neměli bát, a pokud se jim povede formulku Spider-Mana dostatečně přetvořit pro potřeby ikonického X-Mana, mám celkem jasno o jednom ze svých horkých kandidátů na hru roku.
Ace Combat 8: Wings of Theve
Moje oblíbená letecká akce se vrací! Vždycky jsem měl rád kombinaci přepáleného příběhu, vedle kterého by se i Tom Clancy začervenal, a dynamických vzdušných soubojů, které z vás udělají hrdinu, jak kdyby se ještě psal rok 1917 a pravidla leteckého boje dávno neodzvonila leteckým esům. Také počítám, že se v nějaké chvíli beznadějně zaseknu, protože daná mise nesedne mému stylu létání (boj trestanců proti dronům ze sedmičky mne straší dodnes), a pokud tu bude nějaký VR mód, možná přijde i na zvracení… Ne, vážně, Ace Combat je (skoro) vždycky svátek a já ho mám v popředí zájmu.
Fable
Jsem připravený být zklamaný. První Fable jsem miloval, druhé Fable jsem miloval, třetí Fable jsem… toleroval. Popravdě, nevěřím, že Microsoft někde po cestě celý vývoj nezkomplikoval, nezpackal, nebo že ho dokonce třeba týden před vydáním nezařízne. Vlastně nevěřím ničemu. Ale co když se to povede? Co když se Fable podaří přenést do světa moderní hratelnosti, krásné stylizace, velké hráčské svobody? Co když to bude stejný zázrak, jako když přišla jednička a já v ní utopím desítky hodin? Prostě, pokud skutečně tento rok vyjde (a kdy jindy?) a nebude mu předcházet nějaká série mizerných preview, podivných novinek v hratelnosti a nebo… Ne, stejně si Fable budu chtít zahrát. Neo, já věřím!