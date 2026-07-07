Checkpoint: Zakázané galaxie, renesanční hlavolamy a návrat k nejlepší Civilizaci
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Zakázané galaxie, renesanční hlavolamy a návrat k nejlepší Civilizaci

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7. 7. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Léto sice láká spíš k venkovním dobrodružstvím než k vysedávání u obrazovek, ale herní resty si pauzu neberou. Zatímco část redakce stále bojuje s embargy a čeká na chvíli, kdy konečně bude moct promluvit o svých největších zážitcích, jiní se vracejí ke starým známým – ať už jde o galaxii daleko, daleko odsud, virtuální civilizace, feudální Japonsko nebo dokonce renesanční obraz plný skrytých příběhů. Tentokrát se tak Checkpoint nese hlavně ve znamení návratů, ať už k milovaným hrám, nebo dávno objeveným formám prokrastinace.

Proverbs zdroj: Divide the Plunder

Šárka Tmějová –  Mnozí vyhledávají krásné noci a ztrácejí krásné dny (Holandské přísloví)

O hře, která mě v posledních dnech v karibských vlnách vytěžuje nejvíc, pořád ještě nemůžu mluvit (ale recenzi očekávejte zítra). Místo toho se s vámi ale podělím o jeden ze svých relativně nedávných objevů v žánrech, ke kterým jsem vášní zahořela už před mnoha lety: hledání min & picross. 

Hledání min občasně hraju zhruba od šesti let, kdy býval internet ještě na vytáčený příděl a na počítači v mámině kabinetu jsem nemohla instalovat nové programy, takže jsem si krátila dlouhou chvíli s předinstalovaným balíčkem od Windows a byla mistryní v Solitaire i Pinballu. Picross alias kódované obrázky jsem objevila „až“ někdy na střední škole, ale jde o vášeň neméně dlouhotrvající. Oba typy her jsou pro mě metodou efektivní prokrastinace, u které se ale v duchu hájím, že mi díky ní tak rychle nezestárne mozek nebo tak něco. Existují na to tzv. studie, ale faktem je, že mě tenhle typ logických her zkrátka nepokrytě baví a uklidňuje.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Šárka objevila logickou hříčku Proverbs, která spojuje Hledání min, picross v renesanční malbě, a vysvětluje, proč je někdy ta nejlepší prokrastinace vlastně trénink mozku.
  • Ondra Partl se vrací do Star Wars: The Old Republic a zjišťuje, proč může „nepravé“ MMO fungovat lépe než jeho modernější konkurence.
  • Aleš Smutný válčí s Warhammerem, loví brouky a hraje si na schovávanou.
  • Jakub Malchárek zjistil, že Civilizace VII po aktualizacích konečně ukazuje svůj opravdový potenciál.

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Tagy:
party strategie online akční sci-fi RPG MMORPG multiplayer adventura mmo tahová star wars společenská národy Civilizace (série) Z redakce
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Star Wars: The Old Republic Animal Crossing: New Horizons Civilization VII Meccha Chameleon
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