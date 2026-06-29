Checkpoint: Vedra, duševní klimatizace a další porce embarg

Letošním letním nepřítelem číslo jedna zřejmě nebude okurková sezóna ani pověstné herní sucho, ale obyčejný počasí. Někteří z nás hledali útočiště v klimatizovaných pokojích a jiní přesouvali hraní na Steam Deck, mobil nebo konzole, aby počítače zbytečně netopily. Vedle boje s vedry jsme se ale stihli podívat do Karibiku, feudálního Japonska, do dolů i středověkých fantasy světů – a některé z nás zároveň trápí embarga, o kterých bychom vám nejraději pověděli hned úplně všechno.
Šárka Tmějová – Pitný režim a návrat embarga
Naším společným bossem uplynulého týdne nebyla žádná hra, ale počasí. Když teploměr začíná připomínat spíš benchmark grafické karty než běžné červnové teploty, začnete překotně přehodnocovat priority. Na první místo se dostává pitný režim v těsném závěsu s lovem mobilní klimatizace, který v těchto dnech připomíná boj o PS5 v první vlně, no a někde daleko za stínem, větráky a chlazenými nápoji se krčí v koutku odcloněného pokoje i videohry.
Naštěstí zrovna ty se dají provozovat z relativně chladného bytu, což se mi o víkendu docela hodilo. Herní čas jsem věnovala hlavně jednomu nejmenovanému nadcházejícímu remaku, o kterém bych se teď mileráda rozepsala a, hádáte správně, nesmím! Řekněme tedy jen tolik, že návrat do jedné z obecně nejoblíbenějších kapitol série ve mně vyvolal určitou nostalgii po střední škole, ale i pocit, že je v Karibiku tentokrát dost věcí jinak.