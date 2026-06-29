Checkpoint: Vedra, duševní klimatizace a další porce embarg
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Vedra, duševní klimatizace a další porce embarg

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29. 6. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Letošním letním nepřítelem číslo jedna zřejmě nebude okurková sezóna ani pověstné herní sucho, ale obyčejný počasí. Někteří z nás hledali útočiště v klimatizovaných pokojích a jiní přesouvali hraní na Steam Deck, mobil nebo konzole, aby počítače zbytečně netopily. Vedle boje s vedry jsme se ale stihli podívat do Karibiku, feudálního Japonska, do dolů i středověkých fantasy světů – a některé z nás zároveň trápí embarga, o kterých bychom vám nejraději pověděli hned úplně všechno.

Assassin's Creed Black Flag Resynced zdroj: Ubisoft

Šárka Tmějová – Pitný režim a návrat embarga

Naším společným bossem uplynulého týdne nebyla žádná hra, ale počasí. Když teploměr začíná připomínat spíš benchmark grafické karty než běžné červnové teploty, začnete překotně přehodnocovat priority. Na první místo se dostává pitný režim v těsném závěsu s lovem mobilní klimatizace, který v těchto dnech připomíná boj o PS5 v první vlně, no a někde daleko za stínem, větráky a chlazenými nápoji se krčí v koutku odcloněného pokoje i videohry.

Naštěstí zrovna ty se dají provozovat z relativně chladného bytu, což se mi o víkendu docela hodilo. Herní čas jsem věnovala hlavně jednomu nejmenovanému nadcházejícímu remaku, o kterém bych se teď mileráda rozepsala a, hádáte správně, nesmím! Řekněme tedy jen tolik, že návrat do jedné z obecně nejoblíbenějších kapitol série ve mně vyvolal určitou nostalgii po střední škole, ale i pocit, že je v Karibiku tentokrát dost věcí jinak.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Šárka se vrací do jedné z nejoblíbenějších herních sérií a může jen opatrně naznačovat, zatímco testuje nový Jackbox.
  • Ondřej Partl vysvětluje, proč mu rekordní vedra změnila herní návyky a proč ho zklamala nová sezóna F1 25.
  • Patrik Hajda objevil další nečekanou herní závislost, uklízí virtuální kuchyň jako suši a prozrazuje, proč ho překvapilo nové A Plague Tale.
  • Aleš Smutný rozebírá, proč mu Dune: Awakening nesedla, ale Like a Dragon: Ishin! ho naopak drží pořád silněji.

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Zdroje:
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Hry:
Hearthstone: Heroes of WarCraft Dune: Awakening Mina the Hollower Like a Dragon: Ishin! Deep Rock Galactic: Survivor TCG Card Shop Simulator Resonance: A Plague Tale Legacy Scritchy Scratchy
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