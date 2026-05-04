Checkpoint: Ve znamení zatmění, reálného Tetrisu a nových posedlostí

Uplynulý prodloužený víkend sice začal nevinně, ale pro nás v redakci skončil novými závislostmi, stěhovacím chaosem i návratem ke starým jistotám. Někdo poprvé naplno propadl realistickému závodění, někdo místo virtuálních kostek radši skládal krabice, aby další už stihl prosvištět novinku od Housemarque. Checkpoint z hlubin naší redakce tentokrát zachycuje momenty, kdy se z „ještě jedné pětiminutovky“ stává regulérní časová investice a herní chutě se začínají nebezpečně rozrůstat do podivných směrů.
Jakub Malchárek – Nová závislost?
No povězte, jak je skvělé, že když se vám skrz hry otevře nějaká dosud nevídaná králičí nora? Po tom, co mě bratr několik měsíců klavíroval, ať nechám Gran Turismo Gran Turismem a zkusím si iRacing, jsem tedy za velké úlevy manželky přesunul stojan s volantem z obýváku do pracovny, pustil deset babek za měsíční předplatné závodního simulátoru a pohroužil se do závodění.
A panečku, jsem jak Alenka v Říši divů! Když v závodě natrefíte na rozumné soupeře, dokáže iRacing zprostředkovat dvoustopé měření dovednostní naprosto neskutečně! Po pár hodinách o víkendu jsem hlavně rád, že se mi podařilo vymanit z nováčkovských závodů, kde byste jízdu s rozmyslem hledali jen marně.