Checkpoint: Triumfy, nemoci i myší vztek. Čekání na Summer Game Fest začíná

Někdo minulý týden bojoval s nachlazením, někdo s karetní ekonomikou, někdo s nemilosrdnou pixelartovou myší a někdo se změnami plánů na poslední chvíli. Zatímco se Jakub připravuje na další bitvy v Heroes of Might and Magic: Olden Era, Ondra znovu propadl Hearthstonu, Patrik objevoval kouzlo hraní vleže a Šárka podlehla Batmanovi z kostek. A teď už všichni společně vyhlížíme Summer Game Fest.
Patrik Hajda – Mobilita s rýmičkou
Člověk míní, zdraví mění. Můj původní plán věnovat se dál Forze těžce narazil na nachlazení celé naší rodiny. A řeknu vám, že když obecně vyčerpaní rodiče padnou vyčerpáním z rýmičky a ještě se do toho musí starat o poprvé v životě nachlazenou dcerku, tak vás opravdu přejde nálada na zrovna dodělanou terasu s novým zahradním nábytkem i zrovna dokončené dětské pískoviště, a už vůbec se vám nechce vysedávat u závodů před kompem, když jste poctivě vratili Xbox zapůjčený jen pro účely recenze.
Zároveň se ještě necítím na rozepsání se o posledním Indianu Jonesovi, kterého mi laskavě zapůjčil zde přítomný Ondra, jelikož jsem PlayStation zapnul na pouhou hodinu. Takže když jsme zrovna se ženou v těch krátkých chvilkách zaslouženého odpočinku totálně nehltali seriál Mladý Sherlock (vážně doporučuji všemi deseti, protože Guy Ritchie je tu při síle a prakticky všechno na tomhle díle je udělané s odpovídající péčí), tak jsem se věnoval tomu nejpohodlnějšímu hraní – vleže. A to u mě znamená mobil a Steam Deck.