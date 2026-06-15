Checkpoint: Rock for People, děsný WarCraft a japonské návraty
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Rock for People, děsný WarCraft a japonské návraty

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15. 6. 2026 16:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

V redakci nám pokračuje období dovolených, takže po skoro třech týdnech vítáme zpátky Aleše, který momentální žije posedlostí Japonskem, a loučíme se na týden se Šárkou, která dává hrám vale a zamířila na Francouzskou riviéru. Došlo taky na ne příliš spokojený návrat do WarCraftu III, bezpečný návrat z promáčeného Rock for People anebo taky návrat do autodílny v dalším bizarním simulátoru.

Like a Dragon: Ishin! zdroj: Sega

Aleš Smutný - Zpátky v čase a do Japonska

Mé herní seance se v posledních týdnech nesou ve stylu rozmařilého labužníka, který sahá klidně i několik let zpátky, aby ukojil své velmi proměnlivé chutě. V první řadě jsem dohrál High on Life 2. Zatímco jednička mne nechala i přes zajímavý koncept chladným, dvojka mi přišla jako super oddechová jednohubka. Jasně, nevymýšlí nic úžasného a objevného, ale psychopatické zbraně a velmi barvité universum udržely moji pozornost po celou dobu hraní a popravdě, skateboard a hák zvládají dynamickou akční složku lépe než nemalá část konkurence, která se snaží být taktéž vtipná, adrenalinová a provokativní. Že, Gearboxi? Škoda toho unaveného finálního bosse, kde zjevně už trochu došly nápady.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
Téma
Série Yakuza / Like a Dragon: Kde začít a čím vás překvapí

Jinak jsem ale totálně posedlý japonským obdobím Bakumacu, kam se nacpal svého času i Poslední samuraj a na všech frontách selhal v tom, aby alespoň zčásti vysvětlil, co se vlastně v Japonsku dělo (pořád je to ale má guilty pleasure). Nicméně pro Japonce je Bakumacu velmi atraktivní, a tak se v něm odehrávají desítky filmů, seriálů, komiksů, románů a samozřejmě i docela dost her. Nepřekvapivě většina z nich nezamířila na západ, protože se dlouhé roky věřilo, že mimo Japonsko tohle přece nikoho nezajímá, a především málokterá hra vám vysvětluje kdo, proč, s kým a proti komu, protože to máte všichni znát ze základní školy.

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Tagy:
strategie remake multiplayer střílečka bizár válečná remaster yakuza tanky
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Warcraft III: Reforged Like a Dragon: Ishin! High on Life 2 World of Tanks: Heat
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