Checkpoint: Online Heroes of Might and Magic, kartonový survival a relapsy starých závislostí

Další týden, další herní posedlosti, návraty ke starým jistotám i boj s realitou mimo monitor. Někdo utíká do online bitev v Heroes, jiný přežívá mezi stohy kartonových krabic a další hledají klid v rodinném Mario Kartu nebo postapokalyptickém Washingtonu. Checkpoint (a s ním i naše redakce) tentokrát osciluje mezi pohodou, nostalgickými návraty a lehkým psychickým rozkladem.
Jakub Malchárek – První tahy v online Heroesech
Kampaň dohrána, hrady najeté v náhodně generovaných mapách. Inu, co zbývá v Heroes of Might and Magic: Olden Era dál? No přece smočit kotníček v hlubokém jezeru multiplayeru. Byť jsem celou neděli strávil analogovým hraním na turnaji Warhammeru, právě online klání v nových Heroes jsem podřídil alespoň část prodlouženého víkendu.
Protože se mi nechtělo nějak extra napínat mozkové závity a dopočítávat komplikovanou logistiku, jako první jsem sáhnul po režimu s jedním hrdinou. Tyto hry jsou totiž příjemně krátké a přímočaré – odehrajete je většinou do hodinky a půl. Mód sice klade extra nároky na to, aby každý tah byl využitý co nejvíce efektivně, ale zase nemusíte řešit složité přelévání armády mezi bandou hrdinů-převozníků, takže jde o vyloženě svižnější způsob, jak si tahovku zahrát.