Checkpoint: Odyssea, chuť zvednout kotvy a tučňáčí zadky

Jeden redaktor se učí maskovat líp než Solid Snake, druhý znovu vyráží do Karibiku, třetí řeší, jestli je lepší Homér, nebo Nolan, čtvrtý nakupuje kartičky a pátý po návratu z Polska přemýšlí, jestli by se tam nežilo lépe než doma. V novém Checkpointu se tradičně schází směs velkých her, nenápadných indie překvapení i několika životních zamyšlení, která vznikají mezi recenzemi, koncerty, multiplayerovými večery a nekonečnými plavbami po otevřeném moři.
Aleš Smutný – Bloudivě kontroverzní námořník
Nebudu se tu tentokrát vypisovat o tom, jak pokračujeme v kampani Diabla IV a jak se z toho za těch pár let vyklubala lepší, i když kvalit dvojky a trojky nedosahující, hra. Kdo hraje, ví, kdo nehraje, asi ví proč. Popravdě byl celý týden v nepracovních chvílích „obětovaný“ Warhammeru 40,000, kde jsme se s Kubou utkali ve velmi remízovém utkání na redakčním bojišti, občasnému sledování fotbalu, a nakonec Nolanově Odyssee. Na tu jsem ve čtvrtek šel do kina a algoritmy sociálních sítí usoudily, že potřebuji vědět úplně vše ohledně toho, co si o filmu kdo myslí podle trailerů a silných dojmů vytvořených především youtubovými griftery.
Na jednu stranu mne to přimělo nainstalovat aplikaci na omezování sociálních sítí, protože trpím nemocí projevující se diskutováním na internetu (ano, vím), na druhou jsem si alespoň pročistil feed a šel na film s pocitem dobře vymeteného Augiášova chléva. A film sám o sobě byl… dobrý. Velmi dobrý, byť ne nějak výjimečný, na to byl, a kdo posuzoval dle traileru, asi se podiví, příliš věrný Homérově epice. K ní přimíchal klasické Nolanovy motivy, jako je návrat domů, otázka konce světa a zániku civilizace plus opět ukázal, že Nolan prostě není dobrý na natáčení akčních scén, s výjimkou komplexních puzzlů Tenetu.
Vlastně by to mohlo znít, že se mi Odyssea nelíbila, ale podobně jako u Tenetu nebo Počátku už prostě jen kladu na Nolana vyšší nároky, jak jsem psal, film je velmi dobrý. Divadelní symbolika mýtu podtržená volbou kostýmů funguje, i když by bylo úsměvné sledovat Matta Damona a další, jak se snaží hrát v kompletní mykénské výzbroji.