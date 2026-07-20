Checkpoint: Odyssea, chuť zvednout kotvy a tučňáčí zadky
zdroj: Vlastní
PREMIUM

Checkpoint: Odyssea, chuť zvednout kotvy a tučňáčí zadky

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

20. 7. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Jeden redaktor se učí maskovat líp než Solid Snake, druhý znovu vyráží do Karibiku, třetí řeší, jestli je lepší Homér, nebo Nolan, čtvrtý nakupuje kartičky a pátý po návratu z Polska přemýšlí, jestli by se tam nežilo lépe než doma. V novém Checkpointu se tradičně schází směs velkých her, nenápadných indie překvapení i několika životních zamyšlení, která vznikají mezi recenzemi, koncerty, multiplayerovými večery a nekonečnými plavbami po otevřeném moři.

Fortnite – Odyssea zdroj: Epic

Aleš Smutný – Bloudivě kontroverzní námořník

Nebudu se tu tentokrát vypisovat o tom, jak pokračujeme v kampani Diabla IV a jak se z toho za těch pár let vyklubala lepší, i když kvalit dvojky a trojky nedosahující, hra. Kdo hraje, ví, kdo nehraje, asi ví proč. Popravdě byl celý týden v nepracovních chvílích „obětovaný“ Warhammeru 40,000, kde jsme se s Kubou utkali ve velmi remízovém utkání na redakčním bojišti, občasnému sledování fotbalu, a nakonec Nolanově Odyssee. Na tu jsem ve čtvrtek šel do kina a algoritmy sociálních sítí usoudily, že potřebuji vědět úplně vše ohledně toho, co si o filmu kdo myslí podle trailerů a silných dojmů vytvořených především youtubovými griftery.

Assassin's Creed Odyssey - Discovery Tour
Téma
Dějepisné módy pro Assassin’s Creed Origins a Odyssey jsou nyní zadarmo

Na jednu stranu mne to přimělo nainstalovat aplikaci na omezování sociálních sítí, protože trpím nemocí projevující se diskutováním na internetu (ano, vím), na druhou jsem si alespoň pročistil feed a šel na film s pocitem dobře vymeteného Augiášova chléva. A film sám o sobě byl… dobrý. Velmi dobrý, byť ne nějak výjimečný, na to byl, a kdo posuzoval dle traileru, asi se podiví, příliš věrný Homérově epice. K ní přimíchal klasické Nolanovy motivy, jako je návrat domů, otázka konce světa a zániku civilizace plus opět ukázal, že Nolan prostě není dobrý na natáčení akčních scén, s výjimkou komplexních puzzlů Tenetu.

Vlastně by to mohlo znít, že se mi Odyssea nelíbila, ale podobně jako u Tenetu nebo Počátku už prostě jen kladu na Nolana vyšší nároky, jak jsem psal, film je velmi dobrý. Divadelní symbolika mýtu podtržená volbou kostýmů funguje, i když by bylo úsměvné sledovat Matta Damona a další, jak se snaží hrát v kompletní mykénské výzbroji.

Zbývá vám ještě 79 % článku

Co se v článku dál dočtete?

  • Aleš se zamýšlí nad Nolanovou Odysseou, rozebírá její práci s Homérem, postavami i válečným traumatem a přiznává, že ho film přiměl pročistit nejen sociální sítě.
  • Šárka Tmějová uzavírá svou několikatýdenní pouť logickou hrou Proverbs a přiznává nové multiplayerové posedlosti.
  • Ondra Partl bilancuje remake Assassin's Creed Black Flag, hodnotí další dvě novinky pod embargem i mimo něj a vysvětluje, proč ho stále drží pokémoní kartičky.
  • Jakub Malchárek po návratu z koncertu System of a Down otevřeně přemýšlí o stěhování.
  • A Patrik Hajda našel dokonalý herní relax v remaku Assassin's Creed Black Flag.

Předplaťte si
Games Premium

Předplatit

  • Prémiové články, které si jinde nepřečtete
  • Celý web bez reklam
  • Soutěže o hodnotné herní ceny
Předplatné je bez závazků a můžete jej kdykoliv zrušit.
Smarty.cz
Tagy:
party piráti online akční sci-fi fantasy RPG MMORPG remake multiplayer free-to-play mmo tahová kooperace first person střílečka Diablo (série) star wars Warhammer 40,000 diablovka Assassin's Creed (série) assassins creed Lovecraft akční RPG akční adventura
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Star Wars: The Old Republic Diablo IV Overwatch Warhammer 40,000: Rogue Trader The Mound: Omen of Cthulhu Assassin's Creed Black Flag Resynced Meccha Chameleon
Další premium články

Doporučená videa

Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer

Nejnovější články