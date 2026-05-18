Checkpoint: NDA, závodní horečka a návraty do známých hlubin

Další týden se nám opět rozpadl do několika paralelních realit, kde se střídá snaha zachránit kauci a neutratit celou výplatu za závodní výbavu. Mezitím se naše herní životy mísí v intenzivních únicích do podmořských světů, virtuálních mlékáren i arkádových závodů, zatímco realita přidává vlastní questy typu „neporuš NDA“, „vyber si jedno RPG a u něj zůstaň“ a „odolej vábení letenek do Japonska“. Checkpoint tentokrát balancuje mezi vyčerpaným managementem dospělosti a stále velmi aktivní potřebou utíkat do herních světů, kde problémy alespoň mají přesně stanovená a jasná pravidla.
Jakub Malchárek – Řehole na okruhu
Inu, o tom, co mi zabralo zdaleka největší část víkendu, se u nás na webu dočtete ve čtvrtek ráno. Můžu napovědět, že recenzuji něco, v čem jsou kladiva, nic než válka a taky hodně „mechanismů“. Záludná nápověda, já vím.
Nicméně, když to čas trochu dovolil, vyrazil jsem na okruh. Tedy ne skutečný, ani ten japonský ve Forze Horizon 6 jako například Ondra, ale na francouzský Circuit de Lédenon, na kterém se minulý týden odehrávaly závody pro Mazdu MX5 v iRacingu.
Ač z asi desítky závodů skončily některé ve svodidlech, jiné po faulu soupeře v depu a další spíše v druhé půli závodníků, podařilo se mi urvat i nějaké to vítězství, pole position, sem tam bednu. Zkrátka závody plné zvratů a napětí.
Zdaleka největším tahákem mnou nově objevené vášně simracingu ale není postupná snaha zajet co nejrychlejší kolo, nýbrž zdokonalování tzv. racecraft. Tedy chování na trati plné lidských soupeřů – hledat si místa pro bezpečné předjetí, vyhýbat se incidentům, hlídat si jízdní stopu, když se závodí na milimetry vedle sebe, a podobně.