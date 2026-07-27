Checkpoint: Návraty ke starým láskám, fronty a svatozáře

Léto se pomalu překlápí z okurkové sezóny do období, kdy se redakce znovu rozjíždí na plné obrátky. Než ale začnou padat další embarga a blížit se Gamescom, našel si každý z nás čas na trochu jiný únik. Někdo vyrážel na fanouškovský festival do Berlína, jiný na dovolenou k moři, další doháněl dlouho odkládané herní resty nebo se vracel ke klasikám. A samozřejmě nechybělo ani několik nečekaných překvapení, která nás bavila mnohem víc, než jsme čekali.
Patrik Hajda – Strasti v tu nejméně vhodnou dobu. Ale žiju, a dokonce si užívám!
Zatímco minulý týden jsem byl velmi stručný, dnes to bude pořádná bakalářská práce. Když jsem o minulém víkendu sledoval rostoucí teplotu mé 18měsíční dcery, věděl jsem, že bude s hraním na nějakou dobu utrum. Horečku však nedoprovázely žádné jiné příznaky, a když někdy v úterý zcela odezněla, začalo se blýskat na… horší časy. Až pak přišla rýma a kašel, které se kvapně přenesly i na oba rodiče. Těžké, s životem sotva slučitelné nachlazení u mě naplno propuklo ve čtvrtek a řeknu vám - rodiče mi dají za pravdu - že když je nemocné dítě i oba rodiče zároveň, je to hotové peklo na zemi. A teď to nejlepší: na sobotu jsme plánovali odjezd na dovolenou v Itálii.
Ještě v sobotu ráno jsme nebyli stoprocentně přesvědčení o našem odjezdu. Dcerka byla plná energie a radosti v průběhu celé své nemoci, jako by si ani nevšimla, že jí teče z nosu. Ale my dospělí jsme se zalili potem při každém pokusu zvednout se z gauče. Ale představa, že přijdeme o zaslouženou dovolenou, nám nakonec dodala procento síly nutné k zabalení a podniknutí mnohahodinové cesty.
S unavenou radostí a stále s trochu plným nosem tak mohu radostně vytroubit do světa, že tyto řádky píši v klidném prostředí hotelového pokoje s přímým výhledem na slušně rozbouřené moře.