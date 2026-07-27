Checkpoint: Návraty ke starým láskám, fronty a svatozáře
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Návraty ke starým láskám, fronty a svatozáře

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27. 7. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Léto se pomalu překlápí z okurkové sezóny do období, kdy se redakce znovu rozjíždí na plné obrátky. Než ale začnou padat další embarga a blížit se Gamescom, našel si každý z nás čas na trochu jiný únik. Někdo vyrážel na fanouškovský festival do Berlína, jiný na dovolenou k moři, další doháněl dlouho odkládané herní resty nebo se vracel ke klasikám. A samozřejmě nechybělo ani několik nečekaných překvapení, která nás bavila mnohem víc, než jsme čekali.

Slay the Spire 2 zdroj: Mega Crit Games

Patrik Hajda – Strasti v tu nejméně vhodnou dobu. Ale žiju, a dokonce si užívám!

Zatímco minulý týden jsem byl velmi stručný, dnes to bude pořádná bakalářská práce. Když jsem o minulém víkendu sledoval rostoucí teplotu mé 18měsíční dcery, věděl jsem, že bude s hraním na nějakou dobu utrum. Horečku však nedoprovázely žádné jiné příznaky, a když někdy v úterý zcela odezněla, začalo se blýskat na… horší časy. Až pak přišla rýma a kašel, které se kvapně přenesly i na oba rodiče. Těžké, s životem sotva slučitelné nachlazení u mě naplno propuklo ve čtvrtek a řeknu vám - rodiče mi dají za pravdu - že když je nemocné dítě i oba rodiče zároveň, je to hotové peklo na zemi. A teď to nejlepší: na sobotu jsme plánovali odjezd na dovolenou v Itálii.

Ještě v sobotu ráno jsme nebyli stoprocentně přesvědčení o našem odjezdu. Dcerka byla plná energie a radosti v průběhu celé své nemoci, jako by si ani nevšimla, že jí teče z nosu. Ale my dospělí jsme se zalili potem při každém pokusu zvednout se z gauče. Ale představa, že přijdeme o zaslouženou dovolenou, nám nakonec dodala procento síly nutné k zabalení a podniknutí mnohahodinové cesty.

S unavenou radostí a stále s trochu plným nosem tak mohu radostně vytroubit do světa, že tyto řádky píši v klidném prostředí hotelového pokoje s přímým výhledem na slušně rozbouřené moře.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Patrik popisuje dovolenou, kterou málem zhatila rodinná nemoc, večery se Slay the Spire 2 i návrat do kompletní verze Palworldu na Steam Decku.
  • Šárka Tmějová vyrazila na berlínský Final Fantasy XIV Fan Festival a přemýšlí, kde končí oddanost fanoušků a začíná dobrovolný masochismus.
  • Ondřej Partl vysvětluje, proč mají podle něj staré blockbustery duši, a vypisuje se z prvních dojmů z remaku Halo: Campaign Evolved.
  • Jakub Malchárek konečně dohnal adventuru Dispatch. Nechybí zamyšlení nad cenzurou na Switchi a superhrdinskými seriály.

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Tagy:
středověk strategie akční fantasy remake adventura plošinovka česká hra kooperace karetní Final Fantasy (série) Halo (série) roguelike příběhová superhrdina akční RPG Unreal Engine 5 Slay the Spire (série)
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Scarlet Deer Inn Palworld Slay the Spire 2 Dispatch Halo: Campaign Evolved
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