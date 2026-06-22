Checkpoint: Losy, lesy, rychlodabing i filmový masochismus
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Losy, lesy, rychlodabing i filmový masochismus

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

22. 6. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Někdo minulý týden bloudil podle mapy a buzoly nehostinnou divočinou, jiný propadl virtuálním stíracím losům a další zjistil, že nejlepší herní zážitky občas přijdou ve chvíli, kdy se počítač zapíná jen výjimečně. Zatímco část redakce doháněla resty a propadala novým závislostem, dovolenkující menšina si z francouzské Riviéry přivezla hlavně zásobu sýrů a důkaz, že k rozpoutání občanské války stačí skupina přátel a jedna mírně nekompetentní královna.

Prologue: Go Wayback! zdroj: PLAYERUNKNOWN Productions

Jakub Malchárek – Mapa, kompas a lesy

Minulý týden proběhla drátem zpráva o konci orientačního survivalu Prologue: Go Wayback! a zpřístupnění rozpracované hry zdarma na Steamu. Váhal jsem přesně pět vteřin, než si hru přidal do knihovny a vyzkoušel, protože se tuze rád toulám fotorealistickými otevřenými světy.

Prologue: Go Wayback!
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Lesní survival od tvůrce PUBG neuspěl. Rozdává jej zdarma a majitelům vrací peníze

Hlavně mě poslední dobou fakt vyčerpávají hry, které vám přes půlku obrazovky nacpou kompas, minimapu a obří šipku, která vám ukazuje: „Tady je cíl úkolu!“ Jako kdybych byl úplně blbej a neuměl si přečíst těch pár vět v deníku. Trochu se nám na design světa tak, aby sám přímo vyprávěl příběh a dokázal navigovat, zapomnělo.

Prologue je velmi zenová hra, ve které se toho vlastně moc neděje. Vygeneruje se před vámi obří mapa a vaším cílem je dostat se k meteorologické stanici, o které však máte pouze matnou představu, kde se nachází.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Jakub objevil zdarma dostupný survival experiment od tvůrce PUBG a vysvětluje, proč ho nadchl svět bez minimapy a obřích šipek.
  • Šárka Tmějová zjistila, že největší zrada dovolené nemusí přijít od Ryanairu, ale od vlastních přátel v politické párty hře King of the Castle.
  • Ondřej Partl narazil v myší Zeldě na nečekaný zádrhel, kterým není vysoká obtížnost.
  • Aleš Smutný vyslechl volání povinnosti a propadl se do filmové králičí nory, kde se pořád válčí.
  • Patrik Hajda vyměnil jednu mobilní závislost za druhou a tentokrát propadl simulátoru stíracích losů s mávající kočičkou.

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Tagy:
hazard příroda simulace retro fantasy RPG remake survival Gothic (série) indie hra akce 8bitová grafika inkrementační
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Prologue: Go Wayback! Gothic 1 Remake Mina the Hollower Scritchy Scratchy
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