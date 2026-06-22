Checkpoint: Losy, lesy, rychlodabing i filmový masochismus

Někdo minulý týden bloudil podle mapy a buzoly nehostinnou divočinou, jiný propadl virtuálním stíracím losům a další zjistil, že nejlepší herní zážitky občas přijdou ve chvíli, kdy se počítač zapíná jen výjimečně. Zatímco část redakce doháněla resty a propadala novým závislostem, dovolenkující menšina si z francouzské Riviéry přivezla hlavně zásobu sýrů a důkaz, že k rozpoutání občanské války stačí skupina přátel a jedna mírně nekompetentní královna.
Jakub Malchárek – Mapa, kompas a lesy
Minulý týden proběhla drátem zpráva o konci orientačního survivalu Prologue: Go Wayback! a zpřístupnění rozpracované hry zdarma na Steamu. Váhal jsem přesně pět vteřin, než si hru přidal do knihovny a vyzkoušel, protože se tuze rád toulám fotorealistickými otevřenými světy.
Hlavně mě poslední dobou fakt vyčerpávají hry, které vám přes půlku obrazovky nacpou kompas, minimapu a obří šipku, která vám ukazuje: „Tady je cíl úkolu!“ Jako kdybych byl úplně blbej a neuměl si přečíst těch pár vět v deníku. Trochu se nám na design světa tak, aby sám přímo vyprávěl příběh a dokázal navigovat, zapomnělo.
Prologue je velmi zenová hra, ve které se toho vlastně moc neděje. Vygeneruje se před vámi obří mapa a vaším cílem je dostat se k meteorologické stanici, o které však máte pouze matnou představu, kde se nachází.