Checkpoint: Lapeni v pasti veder, vzpomínek a nenasytných vývojářů

Červencové tropy sice sváděly spíše k poválování u vody, ale redakce rozhodně nezahálí – i když část z nás bojuje spíše s letním programem než s herními bossy. Někdo se chladí u efektivní agrese v Hearthstonu a vyhlíží nabitý srpen, jiný naráží na nečekané pasti konzolového ekosystému a propadá do děsivě hluboké králičí nory čínských retro handheldů. Další z nás propadají geniálním textovým RPG, svádí boj s nepřejícím algoritmem a mění mrtvé pustiny v živé světy. Nahlédněte pod pokličku našich dojmů, restů a herních objevů z uplynulých dní!
Ondřej Partl – V očekávání srpna
Já opravdu špatně zvládám ta vedra. A poslední věc, kterou během nich člověk má chuť dělat, je potit se u počítače. Proto jsem zcela upřímně hraní v posledních dnech moc nedal. Výjimku samozřejmě tvořily pracovní povinnosti, ale o nich jste se mohli dočíst už v recenzi na Halo: Campaign Evolved: ambivalentního titulu, který dělá řadu věcí dobře, jiné zase špatně.
Nakonec tak jedinou herní kratochvílí je stále Hearthstone, který po novém rozšíření konečně zatočil s metou a mně se poměrně rychle podařilo postavit kompetitivní balíček, s nímž pomalu šplhám místním žebříčkem. Ano, je jím levný Face Hunter, který ale už poměrně výrazně oslabil, navíc netrvalo dlouho a ostatní na něj našli protijed.
Přesto stále jde o výstavní agresi, která dokáže lidi otrávit a rychle ukončit odstartovaný zápas. Levné karty, hodně útoků obcházejících taunt a dostatek plošných odpovědí, abyste si dokázali poradit s kontrolou herní plochy. Rozhodně to není ideál, ale vzhledem k tomu, že jde asi o ten nejlevnější balíček pro aktuální metu, jde o chytrou cestu vpřed i bez zbytečných investic.