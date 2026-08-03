Checkpoint: Lapeni v pasti veder, vzpomínek a nenasytných vývojářů
zdroj: Vlastní
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Checkpoint: Lapeni v pasti veder, vzpomínek a nenasytných vývojářů

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3. 8. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Červencové tropy sice sváděly spíše k poválování u vody, ale redakce rozhodně nezahálí – i když část z nás bojuje spíše s letním programem než s herními bossy. Někdo se chladí u efektivní agrese v Hearthstonu a vyhlíží nabitý srpen, jiný naráží na nečekané pasti konzolového ekosystému a propadá do děsivě hluboké králičí nory čínských retro handheldů. Další z nás propadají geniálním textovým RPG, svádí boj s nepřejícím algoritmem a mění mrtvé pustiny v živé světy. Nahlédněte pod pokličku našich dojmů, restů a herních objevů z uplynulých dní!

Hearthstone: Heroes of WarCraft zdroj: Vlastní foto autora

Ondřej Partl – V očekávání srpna 

Já opravdu špatně zvládám ta vedra. A poslední věc, kterou během nich člověk má chuť dělat, je potit se u počítače. Proto jsem zcela upřímně hraní v posledních dnech moc nedal. Výjimku samozřejmě tvořily pracovní povinnosti, ale o nich jste se mohli dočíst už v recenzi na Halo: Campaign Evolved: ambivalentního titulu, který dělá řadu věcí dobře, jiné zase špatně.

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Nakonec tak jedinou herní kratochvílí je stále Hearthstone, který po novém rozšíření konečně zatočil s metou a mně se poměrně rychle podařilo postavit kompetitivní balíček, s nímž pomalu šplhám místním žebříčkem. Ano, je jím levný Face Hunter, který ale už poměrně výrazně oslabil, navíc netrvalo dlouho a ostatní na něj našli protijed.

Přesto stále jde o výstavní agresi, která dokáže lidi otrávit a rychle ukončit odstartovaný zápas. Levné karty, hodně útoků obcházejících taunt a dostatek plošných odpovědí, abyste si dokázali poradit s kontrolou herní plochy. Rozhodně to není ideál, ale vzhledem k tomu, že jde asi o ten nejlevnější balíček pro aktuální metu, jde o chytrou cestu vpřed i bez zbytečných investic.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Ondra zápasí s letními vedry a už teď se děsí, jak na přelomu měsíce uřídí smršť ambiciózních srpnových novinek.
  • Jakub Malchárek vyměnil jeden survival za druhý a dojatě sleduje, jak ožívá nehostinná oranžová pustina. 
  • Patrik Hajda si z Itálie přivezl nadšení z auta za 120 milionů i z nečekaného textového RPG klenotu.
  • Šárka Tmějová nachází nečekané uspokojení v hákování a marně přemýšlí, do kterého paralelního vesmíru nacpat návrat ke starým láskám.
  • Aleš Smutný zuří nad nelogickou cenovou politikou datadisků napříč platformami Microsoftu a popisuje, jak málem zabloudil v propasti čínských retro handheldů.

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Tagy:
online akční fantasy RPG multiplayer survival free-to-play budovatelská FPS kooperace karetní Diablo (série) Zaklínač (série) diablovka otevřený svět zaklínač 3 příběhová crafting akční RPG
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Zaklínač 3: Divoký hon Hearthstone: Heroes of WarCraft Overwatch (2016) Diablo IV The Life and Suffering of Sir Brante The Planet Crafter Palworld
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