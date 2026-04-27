Checkpoint: Co jsme (ne)dokázali odložit o víkendu? Upíří závislosti, budování měst i čekání na Saros

Vítejte u Checkpointu, nové pondělní rubriky Games Premium, kde se ohlížíme za tím, co nám v uplynulém týdnu a o víkendu nedalo spát, potažmo vypnout počítače a konzole. Tentokrát se mezi řádky mísí krvavé karetní tahy ve Vampire Crawlers, budovatelská posedlost v Enshrouded, útěky k mobilní pohodě ve Stardew Valley i rozporuplné okouzlení světem Crimson Desert. Do toho porotcování desítek gamejamových experimentů, sběratelské mánie i vyhlížení ambiciózního Saros.
Šárka Tmějová – Krvavé plazení, porotcovské povinnosti a vyhlídky na zatmění
Uplynulý víkend jsem strávila hlavně v zajetí Vampire Crawlers, kteří se mi nenápadně připlazili na pevné disky a začali bez většího odporu ukusovat z krvavého koláčku mého volného času. Krokovací dungeon s karetními souboji zasazený do světa Vampire Survivors sliboval návykový dopaminový cyklus a přesně ten i nabízí, byť přiznávám, že se mi místní smyčka utáhla kolem krku přece jen o něco méně než automatizované roguelite. Což ovšem v tomto žánru znamená, že v něm touto dobou mám „jen“ kolem patnácti hodin místo třiceti.
Každý run je tak akorát dlouhý, abyste měli pocit, že stíháte ještě jeden, a zároveň jsou hratelní hrdinové v kombinaci s balíčky karet dost variabilní, aby zatím nepůsobili repetitivně. Hledání funkčních synergií a skládání balíčků je odměňující, minimálně na moje dopaminová centra funguje dost podobně jako svého času v Balatru. Když se povede manová postupka a sesmahnete bandu vlkodlaků jedním kvalitním, mírně rozbitým kombem, v mozku to zkrátka příjemně cinká.