Červencová soutěž pro předplatitele o dárkový balíček World of Tanks a World of Warships se Švejkem
zdroj: Vlastní
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Červencová soutěž pro předplatitele o dárkový balíček World of Tanks a World of Warships se Švejkem

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7. 7. 2026 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Koncem dubna jsme spustili předplatné Games Premium, kde na vás kromě webu bez reklam čekají nejen tematické články, které si jinde nepřečtete, ale taky chceme každý měsíc jednoho z vás odměnit nějakými herními předměty. V rámci různých výstav, prezentací a novinářských balíčků se k nám čas od času dostanou sběratelské kousky, které by jinak skončily v redakčních skříních, a byla by škoda se o ně nepodělit.

Dárkový balíček Black Myth už má nového šťastného majitele a po mýtické výpravě za opičím králem tentokrát zůstaneme pěkně při zemi – respektive na pásech a vlnách. Červencová soutěž potěší fanoušky vojenské techniky od Wargamingu, protože jeden z předplatitelů získá balíček předmětů inspirovaných hrami World of Tanks a World of Warships.

Hlavním lákadlem je reprezentativní artbook World of Tanks: Journey Through Art od vydavatelství Cook and Becker, který mapuje výtvarnou stránku hry v letech 2020-2025 na stovkách konceptů, ilustrací a nejrůznějších zákulisních materiálů. Doprovází ho kachnička TUBBZ v podobě legendárního tanku TOG II a také batoh, podložka pod myš a bonusové kódy do čerstvého free-to-play spin-offu World of Tanks: Heat.

Balíček uzavírá dvojice předmětů z netradiční předloňské spolupráce World of Warships s Dobrým vojákem Švejkem – kšiltovka a tričko ve velikosti 2XL.

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Tagy:
soutěž online akční multiplayer historická válečná tank válečné hry tanky
Zdroje:
Vlastní
Hry:
World of Tanks World of Warships World of Tanks: Heat
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