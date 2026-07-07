Červencová soutěž pro předplatitele o dárkový balíček World of Tanks a World of Warships se Švejkem

Koncem dubna jsme spustili předplatné Games Premium, kde na vás kromě webu bez reklam čekají nejen tematické články, které si jinde nepřečtete, ale taky chceme každý měsíc jednoho z vás odměnit nějakými herními předměty. V rámci různých výstav, prezentací a novinářských balíčků se k nám čas od času dostanou sběratelské kousky, které by jinak skončily v redakčních skříních, a byla by škoda se o ně nepodělit.
Dárkový balíček Black Myth už má nového šťastného majitele a po mýtické výpravě za opičím králem tentokrát zůstaneme pěkně při zemi – respektive na pásech a vlnách. Červencová soutěž potěší fanoušky vojenské techniky od Wargamingu, protože jeden z předplatitelů získá balíček předmětů inspirovaných hrami World of Tanks a World of Warships.
Hlavním lákadlem je reprezentativní artbook World of Tanks: Journey Through Art od vydavatelství Cook and Becker, který mapuje výtvarnou stránku hry v letech 2020-2025 na stovkách konceptů, ilustrací a nejrůznějších zákulisních materiálů. Doprovází ho kachnička TUBBZ v podobě legendárního tanku TOG II a také batoh, podložka pod myš a bonusové kódy do čerstvého free-to-play spin-offu World of Tanks: Heat.
Balíček uzavírá dvojice předmětů z netradiční předloňské spolupráce World of Warships s Dobrým vojákem Švejkem – kšiltovka a tričko ve velikosti 2XL.