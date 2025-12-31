Best of 2025: Zklamání roku

Určitě existují objektivně horší hry, které letos vyšly, než ty, co naleznete níže. Jenže zklamání je o příslibu. O tom, že máte nějaká očekávání, která jsou krutě konfrontována s realitou. Vybíráme proto trojici her, na které jsme se upřímně těšili, jenže výsledek byl nakonec akorát krutým zklamáním.
3. místo: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Po peripetiích se změnou vývojářského týmu a několikaletém vývojovém pekle jsme se nakonec dočkali pokračování kultovního upírského RPG. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pro nás bylo i přes značně zkrocená očekávání jednoznačně zklamáním, se slabým scénářem, špatně designovanými questy a otravnými postavami. Před vydáním jsme měli opravdu jen malou naději, že by se mohla zrodit další legenda – a i ten drobný plamínek byl zadupán do země. Čekali jsme málo, dostali ještě míň. Naše očekávání dostalo pověstný kolík do srdce a Bloodlines 2 končí na třetím místě největších zklamání roku.
2. místo: MindsEye
Na počátku MindsEye byl slib. Slib, že vznikne moderní konkurent GTA se silným příběhem, novátorskou hratelností a úplně novým pojetím městké akce. Jenže slib se velmi brzy proměnil v otevřenou lež a z MindsEye od Leslieho Benziese jedna z nejhorších her letošního roku. Ostudně rozbitá, zastaralá, stupidní. Přiznáme se, že jsme se nechali opít rohlíkem a Benziesovou vizí toho, co mělo na papíře MindsEye představovat. Realita byla ale příšerná a MindsEye jedno z největších zklamání roku.
1. místo: Avowed/ The Outer Worlds 2
Kolem Obsidian Entertainment vždy hořela aureola geniálních pokračování a silných příběhů. Letos se ale studiu podařilo ji téměř uhasit. Ať už se jednalo o Avowed, nebo o pokračování satirického The Outer Worlds 2, v obou případech šlo o nudné hry se zastaralými mechanismy, hloupoučkými příběhy, na sílu tlačeným humorem a grafikou někde z předminulé generace konzolí. Očekávali jsme, že nám studio s tak silnou RPG reputací navaří výborné hry, dostali jsme horko těžko nadprůměr, a proto řadíme jak fantasy, tak sci-fi RPG, která letos Obsidian vydal, k největším zklamáním 2025. Aspoň, že se povedl předběžný přístup Grounded 2.