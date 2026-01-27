Best of 2025: Vyhlášení čtenářské hry roku

Leden se pomalu chýlí ke konci, šestka na konci letopočtu už tolik netahá za oči, a tak nastal ideální čas definitivně zavřít dveře za herním rokem 2025. Redakční verdikty už si našly své místo v archivech a teď konečně přichází chvíle, kdy se ke slovu dostávají ti nejdůležitější – vy. Naši čtenáři a čtenářky, diváci a divačky.
Stejně jako každý rok se ukázalo, že váš herní vkus je pestrý a někdy i nevyzpytatelný. Někde se bojovalo o každý jednotlivý hlas, jinde si vítěz došel pro triumf naprosto suverénně – a dokonce došlo i na remízu. V některých kategoriích panovala shoda mezi redakcí a publikem, jinde jsme se naopak rozešli víc než výrazně. A přesně proto čtenářskou anketu máme rádi. Tak pojďme zjistit, které hry roku 2025 si odnesly vaše hlasy – a s nimi i pomyslný titul těch nejlepších.
Nejlepší akční hra: Battlefield 6
Battlefield 6 si došel pro vítězství jen s drobným, ale nezanedbatelným náskokem a potvrdil, že návrat série do modernějších kolejí byl správným přejezdem. Velké mapy, masivní bitvy a důraz na týmovou spolupráci zjevně stále fungují. Redakce se sice přiklonila k Hades II, který u nás bodoval svou precizní hratelností, ale i tak šlo o hezký souboj dvou různých přístupů k akci. Arc Raiders na třetím místě pak už jen potvrzují, že kooperativní střílečky mají stále silnou pozici, i když by se z našich diskuzí občas mohlo zdát, že všichni toužíme po návratu čistě singelplayerových kampaní.
2. místo: Hades II 3. místo: Arc Raiders
Redakční volba: Hades II
Nejlepší RPG: Kingdom Come: Deliverance II
Tady nastala první shoda. Kingdom Come: Deliverance II ovládlo čtenářské hlasování naprosto nekompromisně a zároveň se stalo i redakční volbou. Pokračování českého RPG nabídlo přesně to, co jsme od něj čekali, včetně výborného příběhu, ještě propracovanějších systémů než v prvním díle a svět, který dokáže pohltit na desítky hodin. Clair Obscur a Tainted Grail pak dokazují, že RPG nabídka byla loni nebývale pestrá, ale Jindra měl zkrátka nějaký ten vlastenecký náskok, který se doháněl jen těžko.
2. místo: Clair Obscur: Expedition 33 3. místo: Tainted Grail: The Fall of Avalon
Redakční volba: Kingdom Come: Deliverance II
Nejlepší akční adventura: Split Fiction & Death Stranding 2: On the Beach
Ano, tady máme remízu. A ne jen tak ledajakou. Dvě naprosto rozdílné hry si rozdělily první místo, což krásně ilustruje šíři žánru akčních adventur. Split Fiction bodovalo nápaditostí a svižností, Death Stranding 2 naopak pomalým tempem a hutnou atmosférou. Redakce se o kousek přiklonila ke Split Fiction, ale Ghost of Yótei na třetím místě připomíná, že konkurence byla loni zkrátka silná.
3. místo: Ghost of Yótei
Redakční volba: Split Fiction
Nejlepší strategie: Anno 117: Pax Romana
Kategorie strategií letos přinesla zajímavý rozkol mezi čtenáři a redakcí. Vy jste se přiklonili k Anno 117, které si vás získalo svým historickým zasazením se zaměřením na budování a ekonomiku. Redakce ocenila klasický tahový přístup sedmé Civilizace, která u vás skončila těsně druhá. Tempest Rising pak uzavírá medailovou trojici jako připomínka, že ani realtimové strategie ještě nepatří do muzea.
2. místo: Civilization VII 3. místo: Tempest Rising
Redakční volba: Civilization VII
Nejlepší sportovní nebo závodní hra: Mario Kart World
Barevná, chaotická a zatraceně zábavná jízda zvítězila. Mario Kart World si pro zlato dojel s překvapivě výrazným náskokem a v této kategorii panuje naprostá shoda i s redakcí. F1 25 a EA Sports FC 26 sice nabídly tradičně solidní porci licencovaného sportu, ale kouzlo arkádového závodění zjevně sílí i v tuzemsku, i přes exkluzivitu pro Switch 2.
2. místo: F1 25 3. místo: EA Sports FC 26
Redakční volba: Mario Kart World
Nejlepší logická hra nebo adventura: Dispatch
V této kategorii se nám názory zase rozešly, byť jen o pár hlasů. Dispatch si u čtenářů vybojoval první místo, zatímco redakce více ocenila Blue Prince. Rozdíl ale opravdu nebyl nijak propastný, na rozdíl od třetího medailisty Lost Records, kterého superhrdinská příběhová adventura a logické roguelite nechaly opravdu daleko za sebou.
2. místo: Blue Prince 3. místo: Lost Records: Bloom and Rage
Redakční volba: Blue Prince
Překvapení roku: Clair Obscur: Expedition 33
A tady jsme se znovu shodli. Clair Obscur dokázalo zaskočit vás i nás v redakci, ať už svým bezprecedentním úspěchem, nebo kombinací neotřelého světa, výrazné stylizace a odvahy jít vlastní cestou. Arc Raiders a Blue Prince pak s výrazným odstupem hlasů doplňují kategorii, kde se víc než cokoliv jiného ukazuje, že jsme všichni rádi zaskočení nečekaným přídělem kvality a zábavy.
2. místo: Arc Raiders 3. místo: Blue Prince
Redakční volba: Clair Obscur: Expedition 33
Zklamání roku: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Dlouhé čekání se tentokrát nevyplatilo. Bloodlines 2 se pro vás stalo největším zklamáním roku a ani redakce ho nešetřila, i když u nás problémové upírské RPG nakonec zastínily průšvihy jiných projektů. MindsEye a Avowed na dalších místech pak dokazují, že ani věhlasná jména a sliby nezaručují hry, na které budeme léta v dobrém vzpomínat.
2. místo: MindsEye 3. místo: Avowed
Redakční volba: Avowed / The Outer Worlds 2
Nejlepší příběh: Kingdom Come: Deliverance II
Jindra, hrdina Jindra! Kingdom Come opět zkřížilo meče s Clair Obscur a na rozdíl od kategorie RPG tady převaha tuzemského reka oproti francouzskému chevalierovi nebyla až tak výrazná. Přesto domácí šampion nakonec vybojoval zlato. Death Stranding 2 na třetím místě pak potvrzuje, že vyprávění zůstává i v pokračování jednou z nejsilnějších stránek, ale tentokrát to na vítězství nestačilo.
2. místo: Clair Obscur: Expedition 33 3. místo: Death Stranding 2: On the Beach
Redakční volba: Clair Obscur: Expedition 33
Nejpůsobivější audiovizuální styl: Clair Obscur: Expedition 33
Jedna z kategorií, kde nebylo o čem debatovat. Clair Obscur prakticky univerzálně okouzlilo výtvarným pojetím i technickým zpracováním a nechalo s přehledem daleko za sebou i tak silné konkurenty, jako je Death Stranding 2 nebo Ghost of Yótei.
2. místo: Death Stranding 2: On the Beach 3. místo: Ghost of Yótei
Redakční volba: Clair Obscur: Expedition 33
Nejlepší multiplayer: Arc Raiders
Kooperace a vypjaté přestřelky letos slavily úspěch. Arc Raiders si odnesli vítězství v našem žebříčku i ve čtenářské anketě, což s dvanácti miliony celosvětově prodanými kusy není úplně šokující výsledek. Hlasy na medailových pozicích ale byly poměrně vyrovnané, takže je zřejmé, že vás baví jak čistě online klání, tak i kooperace z gauče.
2. místo: Split Fiction 3. místo: Battlefield 6
Redakční volba: Arc Raiders
Nejlepší soundtrack: Kingdom Come: Deliverance II
Jestli někde zaznívalo slovo „křivda“, pak to bylo u soundtracku Kingdom Come. Hudba Jana Valty a Adama Sporky si na The Game Awards ani nesáhla na nominaci, což jste svým hlasováním důrazně napravili. Redakcí oceněné Clair Obscur skončilo těsně druhé, naproti tomu třetí Death Stranding 2 nechal česko-francouzský duet hodně daleko za sebou.
2. místo: Clair Obscur: Expedition 33 3. místo: Death Stranding 2: On the Beach
Redakční volba: Clair Obscur: Expedition 33
Nejnávykovější hra: Hades II
Tady žádné překvapení. Akční roguelite Hades II si podmanil čtenáře i redakci a už podruhé nám ukázal, že „ještě jeden pokus“ funguje na dopaminová centra lépe než cokoli jiného. Civilization VII a Deep Rock Galactic: Survivor pak vcelku logicky doplňují kategorii, kde se ztrácí pojem o čase.
2. místo: Civilization VII 3. místo: Deep Rock Galactic: Survivor
Redakční volba: Hades II
Nejlepší sedmičková hra: Ghost of Yótei
Naše oblíbená kategorie, protože ani na lehce nadprůměrné hry by se v ohlédnutí za minulým rokem zapomínat nemělo. Ghost of Yótei si vítězství odneslo jak u čtenářů, tak v redakci a o několik set hlasů předběhlo středověkou variaci na Doom i návrat Oblivionu. Důstojný vítěz kategorie, která má smysl.
2. místo: Doom: The Dark Ages 3. místo: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Redakční volba: Ghost of Yótei
CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2025
3. místo: Death Stranding 2: On the Beach
Ambiciózní pokračování postapokalyptického eposu o propojování světa si odnáší bronz a potvrzuje, že i pomalejší a neortodoxní hry mají ve vašich srdcích pevné místo i v drsné konkurenci nabitého loňského roku.
Redakční volba: Split Fiction
2. místo: Clair Obscur: Expedition 33
Jedno z největších překvapení roku si sahá pro stříbro a zároveň si vysloužilo i redakční ocenění v celkovém žebříčku. Výrazná stopa napříč kategoriemi mluví sama za sebe.
Redakční volba: Kingdom Come: Deliverance II
1. místo: Kingdom Come: Deliverance II
Zlato putuje domů. Kingdom Come: Deliverance II ovládlo čtenářskou anketu a stalo se vaší hrou roku 2025. Silný příběh, propracovaný svět a ambice, které se napodruhé podařilo naplnit, z něj udělaly jasného vítěze, pro kterého v hlavní kategorii hlasovalo 52 % z vás. Gratulujeme do Warhorse!
Redakční volba: Clair Obscur: Expedition 33