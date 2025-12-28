Best of 2025: Největší překvapení roku

Překvapení roku je v redakci dlouhá léta jednou z nejoblíbenějších kategorií, protože kdo by nebyl rád příjemně překvapený? Herní průmysl nás tedy každý rok překvapuje různými způsoby: někdy nepříjemně (těm věnujeme samostatnou kategorii zklamání roku), jindy nás ale doslova ohromí. A právě momenty, kdy čekáme málo a dostaneme mnohem víc, patří k našim oblíbeným. Drobné nezávislé projekty, hry, ve které už jsme ani nedoufali, tituly, o nichž jsme na začátku roku neměli ani tušení. Rok 2025 opět dokázal, že herní svět umí být přes předvídatelnost AAA produkce plný překvapení, která nás pro hraní dokážou zas a znova nadchnout.
3. místo: Hollow Knight: Silksong
Rok 2025 nám konečně přinesl hru, na kterou jsme čekali léta: Hollow Knight: Silksong. A proč jsme překvapení? Team Cherry o pokračování dlouhá léta mlčel a mlžil, až se dobrodružství Hornet začalo na internetu stávat spíš vtipným mýtem než reálnou hrou. Svůj díl sehrály i pochybnosti, jestli vůbec může být tak skvělé, jak jsme si ho s léty čekání vysnili. Nakonec jsme Silksong v září se sotva dvoutýdenním avízem o datu vydání opravdu dostali a výsledek očekávání dokonce předčil, což je samo o sobě šokující. Že se dlouhé roky čekání vyplatí, totiž nebývá ani zdaleka pravidlem.
2. místo: Blue Prince
Debut studia Dogubomb a z velké části výtvor jediného vývojáře Tondy Rose letos opět potvrdil, že nejzajímavější překvapení nemusí být velké ani očekávané. Blue Prince působí minimalisticky – pod jednoduchou slupkou inspirovanou deskovými hrami ale skrývá hluboce promyšlený svět jediné vily, která nás v poetickém vyprávění o ukrytém dědictví a zatraceně chytrých mechanismech naprosto pohltila. Za další do sbírky důkazů, že malé, nenápadné hry můžou ukrývat propracované, pamětihodné zážitky, mu náleží stříbrná příčka.
1. místo: Clair Obscur: Expedition 33
Vítězem kategorie překvapení roku je Clair Obscur: Expedition 33, které strhlo redakci i širokou hráčskou veřejnost zcela nečekaně. Francouzské JRPG, od kterého jsme z nemnoha vývojářských deníčků před vydáním neočekávali prakticky nic, se nakonec stalo nejzásadnější herní událostí roku. Obešlo se přitom bez opory zavedené série nebo masivního marketingu ve svých začátcích.
Na Clair Obscur pěla oslavné ódy kritická i hráčská obec a během pár dní se stalo naprostým fenoménem, které svým šarmem přilákalo k JRPG i mnohé sváteční (ne)hráče, aby nadšeně začali skupovat pruhovaná trička i barety a bagety. Navzdory celkově velmi kvalitní letošní konkurenci dokázalo mimo jiné zválcovat The Game Awards, odkud si na začátku roku neslýchaná hra odnesla rekordních dvanáct nominací proměněných v devět sošek. Debut studia Sandfall Interactive o světelné roky překonal takřka nulová očekávání a hernímu světu v silném roce hravě dominoval až do konce, za což si na škále překvapení logicky odnáší první místo.