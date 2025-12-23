Best of 2025: Nejlepší strategie

Měřítkem úspěšností strategií je u nás tradičně počet odehraných hodin. Jakmile se přehopnou přes první stovku, víme, že máme co do činění s parádní tahovou/budovatelskou nebo realtime strategií. Když další bitva, ještě jeden tah a ještě jedna vystavěná čtvrť oddaluje spánek, hrajeme něco výjimečného, a to platí také pro trojici her, které se u nás umístily mezi nejlepšími strategiemi roku 2025.
3. místo: Anno 117: Pax Romana
Nejdále do minulosti nás vzala budovatelská strategie Anno 117: Pax Romana. Od sluncem zalitých pastvin Latia až po deštěm zalité mokřady Albionu, „římské“ Anno představuje dvě odlišné kultury, které je nutné provázet dějinami, bránit se nájezdům vojsk a hlavně se starat o to, aby vaši obyvatelé měli všeho dostatek – ať už se bavíme o jídle, nebo o stříbrných brožích pro kastu obchodníků.
Důležité ale je, že Anno 117 vás obalí příjemnou a uspokojivou hratelností jako med. „Ještě postavím jednu čtvrť, založím tu obchodní stezku, vylodím se na nový ostrov, započnu těžbu cínu,“ říkáte si, slunce už dávno zapadlo a budíček do práce se povážlivě blíží...
2. místo: Two Point Museum
Že správa muzea nemusí být jen o nudném vyplňování grantů a oprašování drobounkých kůstech archeologických nálezů, ukazuje Two Point Museum. Pokračování Two Point Hospital a Two Point Campus s humornou stylizací předvádí, že historie nemusí být suchopárná.
Dbáte nejen na atraktivní umístění exponátů, ale dokonce se staráte o všelijaké expedice, které zajišťují nové a nové artefakty, jež pak můžete vystavit ve vámi zbudovaném muzeu. Důležité však je, že vás správa virtuálních muzeí zaháčkuje a nepustí. Kdo by to byl řekl, že historie může být tak zábavná?
1. Civilization VII
Ještě jeden tah a jdu spát – formulka, se kterou před dekádami přišla první Civilization legendárního vývojáře Sida Meiera, a která beze zbytku platí i pro letošní pokračování Civilization VII. Kostrbatý start tahovka vynahradila spoustou vylepšení, které opracovávají fortelné stavební kameny s dosud největšími změnami v sérii.
Tou nejzásadnější je změna národů napříč třemi historickými epochami, které fantasticky vlévají hratelnosti čerstvou krev do žil. V momentě, kdy se hraní stává jendotvárným, přibydou do hry nové mechanismy a technologie, které parádně zavdají důvod hrát další hodiny a hodiny. Teď možná Civilization VII zatím není nejlepší Civilizací, podle nás je ale strategií roku, a je jen otázkou času, než své předchůdce překoná.