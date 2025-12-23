Best of 2025: Nejlepší strategie
zdroj: Vlastní

Best of 2025: Nejlepší strategie

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

23. 12. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Měřítkem úspěšností strategií je u nás tradičně počet odehraných hodin. Jakmile se přehopnou přes první stovku, víme, že máme co do činění s parádní tahovou/budovatelskou nebo realtime strategií. Když další bitva, ještě jeden tah a ještě jedna vystavěná čtvrť oddaluje spánek, hrajeme něco výjimečného, a to platí také pro trojici her, které se u nás umístily mezi nejlepšími strategiemi roku 2025.

3. místo: Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana zdroj: Ubisoft

Nejdále do minulosti nás vzala budovatelská strategie Anno 117: Pax Romana. Od sluncem zalitých pastvin Latia až po deštěm zalité mokřady Albionu, „římské“ Anno představuje dvě odlišné kultury, které je nutné provázet dějinami, bránit se nájezdům vojsk a hlavně se starat o to, aby vaši obyvatelé měli všeho dostatek – ať už se bavíme o jídle, nebo o stříbrných brožích pro kastu obchodníků.

Důležité ale je, že Anno 117 vás obalí příjemnou a uspokojivou hratelností jako med. „Ještě postavím jednu čtvrť, založím tu obchodní stezku, vylodím se na nový ostrov, započnu těžbu cínu,“ říkáte si, slunce už dávno zapadlo a budíček do práce se povážlivě blíží... 

2. místo: Two Point Museum

Two Point Museum zdroj: Two Point Studios

Že správa muzea nemusí být jen o nudném vyplňování grantů a oprašování drobounkých kůstech archeologických nálezů, ukazuje Two Point Museum. Pokračování Two Point Hospital a Two Point Campus s humornou stylizací předvádí, že historie nemusí být suchopárná.

Dbáte nejen na atraktivní umístění exponátů, ale dokonce se staráte o všelijaké expedice, které zajišťují nové a nové artefakty, jež pak můžete vystavit ve vámi zbudovaném muzeu. Důležité však je, že vás správa virtuálních muzeí zaháčkuje a nepustí. Kdo by to byl řekl, že historie může být tak zábavná?

1. Civilization VII

Civilization VII zdroj: Firaxis

Ještě jeden tah a jdu spát – formulka, se kterou před dekádami přišla první Civilization legendárního vývojáře Sida Meiera, a která beze zbytku platí i pro letošní pokračování Civilization VII. Kostrbatý start tahovka vynahradila spoustou vylepšení, které opracovávají fortelné stavební kameny s dosud největšími změnami v sérii.

Tou nejzásadnější je změna národů napříč třemi historickými epochami, které fantasticky vlévají hratelnosti čerstvou krev do žil. V momentě, kdy se hraní stává jendotvárným, přibydou do hry nové mechanismy a technologie, které parádně zavdají důvod hrát další hodiny a hodiny. Teď možná Civilization VII zatím není nejlepší Civilizací, podle nás je ale strategií roku, a je jen otázkou času, než své předchůdce překoná.

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická tahová budovatelská národy Civilizace (série) tycoon Anno (série) Best of 2025
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Civilization VII Anno 117: Pax Romana Two Point Museum
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2

Nejnovější články