Best of 2025: Nejlepší sportovní & závodní hra
zdroj: Vlastní

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

22. 12. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Byť nejsme v redakci kdovíjací nadšenci do virtuálních sportů, i každoroční stálice jako EA Sports FC a NHL letos ve výročních dílech povážlivě pohořely. Když jsme proto sumírovali, jaké sportovní hry nás tento rok nejvíce bavily, byly to převážně hry závodní. A jen v jednom případě vyloženě simulátor, jinak čistokrevné arkády s maskoty v hlavních rolích, jak o tom svědčí umístění na prvním a druhém místě.

3. místo: F1 25

F1 25 zdroj: Electronic Arts

Zase o trochu lepší, krásnější, větší. F1 25 vybrušuje zajetou formuli (!) závodních her a představuje královnu motorsportu v dosud nejlepší formě. Ostatně právě letošní ročník poslouží jako základ pro ten příští, který nové regule a soupisky jezdců představí pouze rozšířením. A dává to smysl, protože vyložených slabin má F1 25 velmi málo.

Od lepších jízdních vlastností, které vám alespoň trochu zprostředkují, jaké to je sedět v pravém monopostu, až po bytelnou manažerskou část, ve které můžete k poháru konstruktérů vést vlastní tým včetně shánění sponzorů a vývoje nových dílů. F1 25 ukazuje krásy formulí v té nejzábavnější a nejpřístupnější formě, a proto mu u nás letos patří třetí místo.

2. místo: Sonic Racing: Crossworlds

Sonic Racing: CrossWorlds zdroj: Sega

Když se volantu chopil ježek Sonic, málokdo asi čekal, že z toho bude opravdu zábavná a svižná závodní hra. Poslední dobou jsou hry s modrým hmyzožravcem všelijaké, jen ne povedené. Sonic Racing: Crossworlds jsou ale výbornou arkádou, která se snaží o něco nového.

Hlavní novinkou jsou totiž dimenziální portály, které vás dokáží okamžitě přenést z jedné trati na jinou. Díky tomu se kroužení a vyhýbání projektilům protivníků takřka nikdy neomrzí a pokaždé vás na asfaltu, ve vzduchu i na vodě čeká trochu něco jiného. Nemohli jsme se odtrhnout, a proto Sonicovi patří ve sportovní kategorii druhá příčka.

1. místo: Mario Kart World

Mario Kart World zdroj: Nintendo

No a zlato si na krk pověsil známý instalatér-závodník. Mario Kart World, který vtrhl na silnice Houbičkového království s vydáním Switche 2, je ryzí zábavou a radostí. Krásnější, větší, jednoduchý na naučení, obtížný na ovládnutí, Mario Kart World tentokrát všechny okruhy zasazuje do jednoho velkého otevřeného světa.

K tomu přidává spoustu nových zkratek, herní režimy, které vás protáhnou několika tratěmi za sebou a spoustou výzev, jež otestují váš um v této šílené arkádě. Při hraní dočista zapomenete na plynutí času a z driftování, skákání a vyhýbání se krunýřům si odnesete pořádné mozoly. Mario Kart World je dokonalá ukázka hry, ve které se snoubí škodolibá radost ze sestřelení protivníka s přesným driftem do zatáčky a hlavně faktu, že barevné hry nemusí být jen pro děti.

Tagy:
formule Závodní sega Best of 2025
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Mario Kart World F1 25 Sonic Racing: CrossWorlds
