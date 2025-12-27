Best of 2025: Nejlepší soundtrack
zdroj: Vlastní

Best of 2025: Nejlepší soundtrack

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 12. 2025

Hudba ve hrách už dávno není jen kulisou někde na pozadí. Soundtracky dokážou vyprávět příběhy beze slov i podtrhnout emoce a často zůstávají v našich uších ještě dlouho po dohrání. Letos jsme si užili historicky autentické chorály, melancholickou futuristickou meditaci či kompozice, které by snadno obstály i mimo svůj herní kontext. Trojice nejlepších soundtracků roku 2025 nám ukázala, jak mohou fungovat rozdílné přístupy, a přitom dojít k podobnému výsledku: Výjimečným uměleckým dílům vysoce pozvedávajícím atmosféru svých her.

3. místo: Kingdom Come: Deliverance II (Jan Valta, Adam Sporka)

 

Kingdom Come: Deliverance II navázalo na poctivé, autentické pojetí středověku z prvního dílu a stejně důsledně v něm pokračuje i po hudební stránce. Jan Valta s Adamem Sporkou se opírají o dobové motivy, tradiční instrumentaci a liturgické chorály, které přirozeně splývají se svým historickým zasazením. Orchestrální pasáže i lidské vokály mají v sobě zvláštní sílu, zároveň se ale soundtrack nebojí občas vybočit harmoniemi do modernějších poloh, takže nesklouzává k pouhopouhé věrné rekonstrukci.

Hudba na Trosecku a Kutnohorsku nikdy nesoupeří o pozornost s okolním děním, naopak vás do světa vtahuje a citlivě doprovází. Při toulkách krajinou nechá vyniknout okolní zvuky, zatímco v dramatických momentech nebo v boji umí výrazně přitvrdit. I díky jasné identitě a skladatelské důslednosti drží soundtrack Kingdom Come tak skvěle pohromadě, až je škoda, že je mimo naši kotlinu v tak silném roce poněkud nedoceněný. O to víc si ale bronzovou příčku zaslouží.

2. místo: Death Stranding 2: On the Beach (Ludvig Forssell, Woodkid a spol.)

 

Ludvig Forssell se v Death Stranding 2: On the Beach znovu spojil s výraznými hudebními osobnostmi v čele s Woodkidem a společně vytvořili soundtrack, který se od zbytku hry založené na propojování zkrátka nedá oddělit. Hideo Kodžima znovu zdůraznil, že hudbu vnímá jako klíčový nástroj vyprávění, a tak Forssell hojně pracuje s melancholií, ambientními plochami a minimalistickými motivy, které ve spojení s pečlivě vybranými licencovanými skladbami skvěle vystihují pocity osamění, křehkosti a opatrné naděje. 

Soundtrack umí pracovat s tichem stejně dobře jako s hudbou samotnou, opět vás nechává putovat prázdnou krajinou jen s vlastním dechem, kroky a kvílením větru, aby o to silněji udeřila skladba na horizontu. No a pak je tu Higgs a jeho bizarní kytarová čísla s jiskrou teatrálnosti a loutková muzikálová vystoupení. Hudební složka Death Stranding 2 je stejně svá a potenciálně polarizující jako zbytek hry, nám ale intenzitou a praštěnou jiskrou jednoduše sedla.

1. místo: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard, Alice Dupport-Percier)

 

Soundtrack Clair Obscur: Expedition 33 kopíruje sentiment, který provází celou hru: Jen málokdo na francouzské JRPG čekal, přesto strhlo herní publikum jako lavina a nakonec zcela zastínilo většinu konkurence. Lorien Testard, kterého tvůrci objevili díky jeho tvorbě na SoundCloudu, společně s vokalistkou Alice Duport-Percier kombinují intimní komorní aranže se silnými orchestrálními pasážemi. Smyčcové kvartety, elektrické kytary i výrazné vokály se prolínají s epickými motivy a výsledkem jsou skladby rozpoznatelné na první poslech. A že ten první rozhodně nebyl naším posledním, k soundtracku Clair Obscur jsme se v redakci vraceli ještě dlouho po dohrání.

Silné melodie se v mistrném hudebním vyprávění vyvíjejí společně s postupem samotné expedice i všeobjímajícího příběhu a s lehkostí si pohrávají s náladami i žánry. Hudba si troufá být výrazná, zapamatovatelná a jedna z nejikoničtějších skladeb se dokonce nezdráhá vám vyzradit šokující zvrat (pokud tedy umíte francouzsky...). Vítězství stejně tak nečekané, jako naprosto drtivé. 

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi RPG historická tahová česká hra JRPG otevřený svět simulator belle époque
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Death Stranding 2: On the Beach Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33
