Best of 2025: Nejlepší RPG

Královna žánrů jménem RPG měla v roce 2025 žně, a to až do té míry, že se kvůli nim a tomu, kdo je tu nejstarší, tedy pardon, nejlepší, pohádali hráči i studia. Což nedělalo letošní volbu o nic snazší, ale nakonec dělat si starosti s tím, kdo dominoval v rámci RPG, je radost, protože to znamená spoustu skvělých her a desítky hodin zážitků.
3. místo – Tainted Grail: The Fall of Avalon
Klidně se přiznáme, že zrovna Tainted Grail jsme neměli v tipech na nejlepší hry roku, ale Awaken Realms nás pořádně překvapili. Komplexní RPG, které vyzývá celou sérii The Elder Scrolls, respektive tak trochu její aktuální absenci, nás chytlo za srdce. Propracovaný systém vývoje postavy, variabilita při řešení úkolů, rozhlehlý svět a temný, poutavý příběh dělají z Tainted Grailu černého koně tohoto roku. Popravdě by si tahle hra zasloužila mnohem větší publicitu a pozornost hráčů, než se jí dostalo, protože přináší poctivý zážitek starého střihu, ovšem v novodobém kabátku. Pokud máte rádi RPG, tuhle hru nevynechejte.
2. místo – Clair Obscur: Expedition 33
Japonské RPG, ovšem francouzské provenience? Pro někoho možná kulturní guláš, nicméně Clair Obscur naprosto zabodovalo na všech frontách a ukázalo mainstreamovému publiku, jak vypadá JRPG. Samozřejmě, část tohoto mainstreamového publika se s podžánrem setkala poprvé a vedlo to k bizarním momentům, kdy zkoušeli tvrdit, že takhle přece RPG nevypadá, ale to na globální dominanci počinu nic neubralo. Clair Obscur uchvátí od prvních minut svým fascinujícím (a notně depresivním) světem, stylem vyprávění a samozřejmě audiovizuálním zpracováním. K tomu se přidává povedené zpracování vývoje postav i soubojový systém a výsledek je zcela pohlcující.
1. místo – Kingdom Come: Deliverance II
Ne ne, nemluví z nás patriotismus. Myslíme si ale, že pokud se budeme soustředit jen na RPG jakožto roleplay a jeho možnosti, český středověký exkurz na Trosecko a Kutnohorsko prostě musí zvítězit. Příběh Jindry a Ptáčka je stylově odvyprávěný, a i když často pouští otěže ve prospěch emergentní hratelnosti a sandoboxového přístupu, vrací se vždy ve správný čas, aby vašemu vandrování dal potřebný rámec. Kingdom Come: Deliverance 2 vám prakticky neklade překážky v tom, jak můžete jednotlivé úkoly plnit, ať už jako ctný rytíř, nebo smradlavý lapka (nebo smradlavý rytíř a ctný lapka?). Výsledkem je jedno z nejlepších RPG za poslední roky.