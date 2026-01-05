Best of 2025: Nejlepší RPG
zdroj: Vlastní

Best of 2025: Nejlepší RPG

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 1. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Královna žánrů jménem RPG měla v roce 2025 žně, a to až do té míry, že se kvůli nim a tomu, kdo je tu nejstarší, tedy pardon, nejlepší, pohádali hráči i studia. Což nedělalo letošní volbu o nic snazší, ale nakonec dělat si starosti s tím, kdo dominoval v rámci RPG, je radost, protože to znamená spoustu skvělých her a desítky hodin zážitků.

3. místo – Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon (videohra) zdroj: Awaken Realms

Klidně se přiznáme, že zrovna Tainted Grail jsme neměli v tipech na nejlepší hry roku, ale Awaken Realms nás pořádně překvapili. Komplexní RPG, které vyzývá celou sérii The Elder Scrolls, respektive tak trochu její aktuální absenci, nás chytlo za srdce. Propracovaný systém vývoje postavy, variabilita při řešení úkolů, rozhlehlý svět a temný, poutavý příběh dělají z Tainted Grailu černého koně tohoto roku. Popravdě by si tahle hra zasloužila mnohem větší publicitu a pozornost hráčů, než se jí dostalo, protože přináší poctivý zážitek starého střihu, ovšem v novodobém kabátku. Pokud máte rádi RPG, tuhle hru nevynechejte.

2. místo – Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 zdroj: Sandfall Interactive

Japonské RPG, ovšem francouzské provenience? Pro někoho možná kulturní guláš, nicméně Clair Obscur naprosto zabodovalo na všech frontách a ukázalo mainstreamovému publiku, jak vypadá JRPG. Samozřejmě, část tohoto mainstreamového publika se s podžánrem setkala poprvé a vedlo to k bizarním momentům, kdy zkoušeli tvrdit, že takhle přece RPG nevypadá, ale to na globální dominanci počinu nic neubralo. Clair Obscur uchvátí od prvních minut svým fascinujícím (a notně depresivním) světem, stylem vyprávění a samozřejmě audiovizuálním zpracováním. K tomu se přidává povedené zpracování vývoje postav i soubojový systém a výsledek je zcela pohlcující.

1. místo – Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance 2 zdroj: Warhorse

Ne ne, nemluví z nás patriotismus. Myslíme si ale, že pokud se budeme soustředit jen na RPG jakožto roleplay a jeho možnosti, český středověký exkurz na Trosecko a Kutnohorsko prostě musí zvítězit. Příběh Jindry a Ptáčka je stylově odvyprávěný, a i když často pouští otěže ve prospěch emergentní hratelnosti a sandoboxového přístupu, vrací se vždy ve správný čas, aby vašemu vandrování dal potřebný rámec. Kingdom Come: Deliverance 2 vám prakticky neklade překážky v tom, jak můžete jednotlivé úkoly plnit, ať už jako ctný rytíř, nebo smradlavý lapka (nebo smradlavý rytíř a ctný lapka?).  Výsledkem je jedno z nejlepších RPG za poslední roky.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG historická tahová česká hra first person JRPG adaptace otevřený svět deskové hry belle époque Best of 2025
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Tainted Grail: The Fall of Avalon Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion

Nejnovější články