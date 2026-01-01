Best of 2025: Nejlepší logická hra a adventura
Hry v této kategorii nejenže prověřily naši trpělivost, ale často i zbystřily mysl či nabídly příběhy, na které se nezapomíná. Výsledná trojice patří mezi ty, které jsme si letos užili nejvíc, ať už pro své jedinečné mechaniky, chytrou konstrukci úrovní nebo atmosféru, která vás nepustí dlouho po posledním úkolu. 

3. místo: Wanderstop

Wanderstop zdroj: Ivy Road

Na první pohled nenápadná logická adventura vás zavede do jedné čajovny, kde se začnou zdánlivě prosté dějové linky sbíhat do velmi propracované tapiserie lidských i nelidských příběhů. Každý nový úkol je jiný a přitom přirozeně navazuje na ten předchozí, takže se od obrazovky jen těžko odtrhnete. Celý Wanderstop je podivuhodná směs přemýšlení, filosofie, emocionální hravosti a v celkovém výsledku skvěle vybalancovaný doušek nápaditého psaní a herní náplně. Ideální pro zádumčivé zimní večery.

2. místo: Dispatch

Dispatch zdroj: AdHoc Studio

Telltale Games, tedy pardon, AdHoc, se vrátili ve velkém se svým adventurním manažerem superhrdinských týmů. V roli dispečera superhrdinů se můžete pustit do klasické kombinace vyprávění jasně definovaného a napsaného příběhu a trochy toho taktizování, byť ta první část hraje prim. Dispatch dobře pracuje s tématem nové vlny superhrdinských příběhů, ze které vychází třeba komiksový a seriálový Invincible a stejně dobře kombinuje drama s komedií. Přidejte k tomu skvělý dabing, pěkný výtvarný styl a máte tu důkaz, že ani v roce 2025 není tento žánr mrtvý a má se kam posouvat.

1. místo: Blue Prince

Blue Prince zdroj: Raw Fury

Na prvním místě kraluje (princuje?) Blue Prince, hra, která okamžitě upoutá svou atmosférou i chytrým, až psychopaticky detailním designem úrovní. Za jednoduchým vizuálem se skrývá překvapivě komplexní soubor mechanik, které vás nutí přemýšlet nejen logicky, ale i narativně — příběh a hádanky splývají tak hladce, že často nevíte, kdy jste uvízli v příběhu a kdy v obtížném úkolu. Blue Prince je občas až zahlcující, ale budete se k němu pořád a pořád vracet, protože vám nedá nová hádanka a nový hlavolam spát. A navíc, je prostě zábava objevovat nová zákoutí domu, ve kterém možná ztratíte hlavu.

