Best of 2025: Nejlepší akční hra

Pryč s otravnými prvky, které jen ředí základní hratelnost, jež vás veze na cunami adrenalinu! Akční hry se v uplynulém roce dočkaly řady zástupců, u kterých by vás ani nenapadlo, že spadají do každoročně populárnějšího a populárnějšího hybridu akčních adventur a tady jsou tři, které podle nás kralovaly.
3. místo – Monster Hunter Wilds
Typický příklad skvělé hry, která vyšla v čas nevhodný pro oceňování na konci roku. Monster Hunter Wilds je krásné, epické dobrodružství, které vás postaví desítkám větších či ještě větších monster a nechá vás lovit dle chuti. Capcom tu pečlivými kroky cizeluje svou základní formuli, která je hlavně a především o lovu velkých bestií. Na těch se tvůrci vyřádili nejvíc, především na jejich chování ve volné přírodě a reakcích na vaše kroky a seky. Wilds je opravdový král emergentní hratelnosti a jeho akční složka nezůstává o nic pozadu za systémem lovu.
2. místo – Hollow Knight: Silksong
Šest let se čekalo na nástupce původní kultovní indie akce a tahle sršeň si to přibzučela v září se vší parádou. Nádherné audiovizuální zpracování doplňuje hardcore hratelnost, kdy není problém mít zásek třeba na hodinu. Vše je o hbitosti vašich prstů a reflexech vaší nervové soustavy, která dostává během hraní pořádně zabrat. Celkově je ale Hollow Knight: Silksong krásná řežba s žihadlem, která kolem sebe vytváří pitoreskní a pohlcující svět, kterému dominují smrtící nástrahy a spektakulární souboje s bossy. Občas vám sice z plošinkových pasáží praskne žilka, ale to už patří k povaze tohohle malebného letu.
1. místo – Hades II
Dvakrát nevkročíš do stejné řeky Styx, což tedy platí pro hrdinu prvního dílu Zagrea, ale už ne pro studio Supergiant Games. Ti s jedničkou tak trochu zbořili herní nebesa a redefinovali, jak má vypadat moderní roguelike akce. Asi proto není tak šokující, že se do antického Řecka vrátili, i když už ne se Zagreem, ale jeho sestrou Melinoë. Hra opět kombinuje frenetickou akci s povedenými dialogy a poutavým příběhem zaměřeným na fungování podsvětí i nebes a tradičně malicherné vztahy mezi jednotlivými božstvy a polobožstvy. Hades II je skvělý, krásný, vtahující, odlehčený i dramatický a především k tomu skvěle dávkuje svoje tempo a střídá bitevní hysterii s momenty konverzace, stejně jako ty dramatické s odlehčenou, příjemnou komedií. Špičková akce a první místo.