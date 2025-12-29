Best of 2025: Nejlepší akční adventura

Akční adventury patří dlouhá léta k nejpopulárnějším žánrům, už proto, že jsou jejich žánrové škatulky v kombinaci průzkumu, boje, hádanek a příběhu tak široké. Narýsovat hranice ale letos nakonec nebylo až tak těžké, takže jsme o finální trojici na stupních vítězů měli jasno celkem rychle. Jaké akčně-dobrodružné zážitky si nás tedy letos získaly nejvíc?
3. místo – Silent Hill f
Někdejší legenda mezi hororovými sériemi se po dlouhých letech vrátila s plnohodnotným novým pokračováním a my s překvapením museli konstatovat, že tenhle návrat vyšel na výbornou. Kombinace klasických prvků survival hororu s novým odvážným zasazením do Japonska 60. let je zajímavou evolucí ducha série, jejíž nejsilnější díly vždycky stály na silné atmosféře, psychickém tlaku a hluboce osobních příbězích plných symbolismu, které se nebojí předat vám otěže interpretace. Silent Hill f tuhle identitu neztrácí ani na novém kontinentu a středoškolačce Hinako tak právem náleží bronzová trofej mezi nejlepšími akčními adventurami roku.
2. místo – Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach je sebevědomým pokračováním a také odvážnější akční adventurou, než jaké jsme zvyklí hrávat. Kodžimův všudypřítomný rukopis sice tentokrát působí méně samoúčelně a víc hraje do karet zábavnější hratelnosti a srozumitelnější struktuře, pořád si ale spoustu věcí dělá po svém. S žánrovými a dalšími konvencemi si odmítá dělat hlavu, často je prostě obchází a ignoruje.
Death Stranding 2 je jednou z nejlepších akčních adventur letošního roku, zároveň ale pořád není pro každého, což se mnoho žánrových konkurentů být snaží a končí v nudné šedi středního proudu. A přesně proto se tento typ odvahy sluší a patří ocenit.
1. místo – Split Fiction
První místo v kategorii nejlepších akčních adventur roku 2025 si odnáší Split Fiction. Studio Hazelight mělo po It Takes Two laťku gaučové kooperace nastavenou vysoko, a přesto ji zvládlo znovu posunout ještě výš. Dvojici mladých spisovatelek vysílá do různorodých světů, kde se v rychlém sledu střídají akční sekvence s logickými hádankami, zastaveníčky i četnými minihrami, díky čemuž je Split Fiction neuvěřitelně pestré a příval nápadů se v něm nikdy nestihne ohrát.
Mechanismy se neustále mění a přizpůsobují stylizaci jednotlivých světů, od futuristických metropolí po pohádkové lesy s čarodějnicemi i obry. Tempo je chvílemi zběsilé, ovšem kooperace i v oslnivé rychlosti funguje bezchybně. Čirou radost z hraní samotného si sice užijete jedině ve dvou, ale právě specifická kooperace dělá ze Split Fiction jasného vítěze. Navíc závěr hry patří mezi vůbec nejimpozantnější a nejkreativnější herní zážitky vůbec. Na tuhle dobrodružnou týmovou spolupráci zkrátka jen tak nezapomeneme.