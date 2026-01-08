Best of 2025: Ještě 5 minut (nejnávykovější hra)
zdroj: Vlastní

Best of 2025: Ještě 5 minut (nejnávykovější hra)

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

8. 1. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Samozřejmě vytuhnout s pocitem, že dáte ještě pět minut a už opravdu jdete spát, pracovat, vyzvednout dítě do školky (v tomto případě je to opravdu faux pas), ale u téhle trojice her se nám to dařilo v opravdu vysoké míře a pravidelně. Holt, nikdo není dokonalý… možná krom systému časové investice těchto tří pastí nejnávykovějších her, od kterých jsme se nemohli loni odtrhnout.

3. místo – Civilization VII

Civilization VII zdroj: Firaxis

Ano, tohle je vlastnost, kterou měly snad všechny díly Civilizace a někteří z nás takto zanedbávali spánkový režim už před víc než třiceti lety. Ani sedmý díl v tomhle není výjimkou a ať už se díváte na systém střídání věků a kultur jak chcete, jakmile se roztočí kolečko vylepšování měst, pohybu jednotek a odkelpávání tahu, jste v pasti. Ještě jeden tah, ještě dostavím tenhle div, ještě dokončím tuhle válku…

2. místo – CloverPit

CloverPit zdroj: Future Friends Games

Pokud kvůli téhle hře zapomenete dítě ve školce, patříte do spodních pater Pekla... kde ale můžete hrát na výherním automatu v CloverPit. V Pekle. V cele. To, čeho se báli vaši rodiče, se v téhle hře stává realitou. Máte tu jen automat, bankomat a dluhy, které musíte v každém kole téhle rougelite závislácké mašiny urovnat. Je to doslova gambling, jen s jednou výhodou – neprohráváte reálné peníze. O svém času už tohle říct nemůžete, ale není to snad podstata všech her? Tak šup, zmáčkněte tlačítko, sáhněte po páce, tentokrát tam ten jackpot bude!

1. místo – Hades II

Hades II zdroj: Foto: Supergiant Games

Na prvním místě se ocitá ten, tedy ta, od které by se to dalo čekat. Dědička pozice jedné z nejnávykovějších her poslední doby, která ostatně na principu „ještě jeden run a jdu“ stála už před lety a druhý díl na této kvalitě nijak neztrácí. Ještě jeden run, ještě jedno kolečko rozhovorů, upgradovat nějakou tu část útočiště. No, a když už tu jsem, tak zkusím ještě jeden run a teď se třeba někde odemkne cestička, nový mechanismus nebo zkusím jiný build. Jej, tak teď mi nepadly ty potřebné schopnosti, ještě jeden run… proč venku cvrlikají ptáčci?

Smarty.cz
Tagy:
hazard strategie herní automaty akční tahová izometrické národy roguelike roguelite Best of 2025
Hry:
Hades II Civilization VII CloverPit
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra

Nejnovější články