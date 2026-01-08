Best of 2025: Ještě 5 minut (nejnávykovější hra)

Samozřejmě vytuhnout s pocitem, že dáte ještě pět minut a už opravdu jdete spát, pracovat, vyzvednout dítě do školky (v tomto případě je to opravdu faux pas), ale u téhle trojice her se nám to dařilo v opravdu vysoké míře a pravidelně. Holt, nikdo není dokonalý… možná krom systému časové investice těchto tří pastí nejnávykovějších her, od kterých jsme se nemohli loni odtrhnout.
3. místo – Civilization VII
Ano, tohle je vlastnost, kterou měly snad všechny díly Civilizace a někteří z nás takto zanedbávali spánkový režim už před víc než třiceti lety. Ani sedmý díl v tomhle není výjimkou a ať už se díváte na systém střídání věků a kultur jak chcete, jakmile se roztočí kolečko vylepšování měst, pohybu jednotek a odkelpávání tahu, jste v pasti. Ještě jeden tah, ještě dostavím tenhle div, ještě dokončím tuhle válku…
2. místo – CloverPit
Pokud kvůli téhle hře zapomenete dítě ve školce, patříte do spodních pater Pekla... kde ale můžete hrát na výherním automatu v CloverPit. V Pekle. V cele. To, čeho se báli vaši rodiče, se v téhle hře stává realitou. Máte tu jen automat, bankomat a dluhy, které musíte v každém kole téhle rougelite závislácké mašiny urovnat. Je to doslova gambling, jen s jednou výhodou – neprohráváte reálné peníze. O svém času už tohle říct nemůžete, ale není to snad podstata všech her? Tak šup, zmáčkněte tlačítko, sáhněte po páce, tentokrát tam ten jackpot bude!
1. místo – Hades II
Na prvním místě se ocitá ten, tedy ta, od které by se to dalo čekat. Dědička pozice jedné z nejnávykovějších her poslední doby, která ostatně na principu „ještě jeden run a jdu“ stála už před lety a druhý díl na této kvalitě nijak neztrácí. Ještě jeden run, ještě jedno kolečko rozhovorů, upgradovat nějakou tu část útočiště. No, a když už tu jsem, tak zkusím ještě jeden run a teď se třeba někde odemkne cestička, nový mechanismus nebo zkusím jiný build. Jej, tak teď mi nepadly ty potřebné schopnosti, ještě jeden run… proč venku cvrlikají ptáčci?