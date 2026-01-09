Best of 2025: Hra roku

Rok 2025 byl pro hry vším možným, jen ne klidným obdobím. Vedle obřích pokračování, která musela obstát pod vahou očekávání, přišly i nové značky, jež si sebevědomě řekly o pozornost, návraty sérií, o kterých se už skoro přestalo mluvit, i projekty, které si šly tvrdohlavě vlastní cestou. Vybrat desítku nejlepších her nebylo jen o bodech v recenzích a tabulkách, ale hlavně o dlouhých debatách, co nás v uplynulém roce nejvíc chytilo a nepustilo. Po všech diskuzích a přehodnocování vznikl tento výběr her, které nás bavily, zneklidňovaly, dojímaly nebo prostě jen nechtěly pustit naše ruce z ovladačů.
10. místo – Arc Raiders
Kooperativní akce od Embark Studios bude nakonec zřejmě tou hrou, která uplynulý rok definuje na poli multiplayeru. Arc Raiders kombinují taktické souboje, průzkum zničeného světa a výraznou stylizaci do hry, která je nejzábavnější, když ji hrajete s přáteli. Není bez chyb, ale její atmosféra, neotřelý design robotických nepřátel a nervy drásající napětí při každé výpravě do nehostinného světa jí zajistily místo v top desítce.
9. místo – Dispatch
Nenápadná, ale o to silnější hra, která navazuje na tradici příběhových adventur od Telltale, ale přidává k ní poctivou vrstvu hratelnosti nad rámec dialogů. Dispatch staví na vyprávění, práci s perspektivou různých postav a velmi civilním, ale o to uvěřitelnějším dramatu o superhrdinské zásahovce z napravených záporáků, které reflektuje vaše činy. Takhle mají vypadat hry postavené na rozhodování.
8. místo – Silent Hill f
Odvážný nový směr kultovní hororové série a risk, který se vyplatil. Silent Hill f opustil mlhou zahalené americké město a přesunul se do Japonska 60. let, kde nicméně straší velmi podobně jako sví nejlepší předchůci – pomalu, plíživě, znepokojivě. Změna stylu nám v redakci sedla, stejně jako atmosféra, v sérii tradičně vynikající design monster nebo odvaha pouštět se do témat, kterých se jiné hry zřejmě pořád ještě bojí.
7. místo – Hollow Knight: Silksong
Ano, opravdu vyšel. A ano, čekání stálo za to. Silksong mnohonásobně rozšiřil základy původního Hollow Knighta, v čele s novou hrdinkou, ještě rychlejšími a přísnějšími souboji i pestřejším světem plným výzev. Precizní ovládání, které nepromíjí, nádherná audiovizuální stránka a spousta skrytých tajemství nás přesvědčily tom, že jsou Team Cherry nově korunovanými mistry metroidvanií.
6. místo – Blue Prince
Jedna z nejoriginálnějších her roku. Logická adventura postavená na průzkumu neustále se měnícího domu, kde si z nabídnutých karet doslova stavíte vlastní cestu vpřed. Každý pokoj ukrývá nové možnosti, kombinace i hrozby, každé rozhodnutí má hmatatelný dopad. Především vás pak Blue Prince nutí nad svým vnitřním rébusem přemýšlet jinak a až do konce odměňuje vaši zvídavost, ale i trpělivost.
5. místo – Hades II
Supergiant Games znovu trefili jackpot. Hades II stojí na osvědčeném základu prvního dílu, ovšem s novou hrdinkou, temnějším tónem a ještě více možnostmi, jak se starořeckým podsvětím probojovat. Souboje jsou stále svižné, návykové a uspokojivé, příběh se postupně odkrývá s typickou lehkostí a šarmem studia. Roguelite, ke kterému se neustále vracíme na „jeden“ pokus.
4. místo – Death Stranding 2: On the Beach
Hideo Kodžima opět dokázal, že hry mohou být divné, pomalé, rozjímavé – a přesto strhující. Death Stranding 2 opět rozvíjí témata spojení, izolace a lidskosti ve světě na pokraji zániku, tentokrát s uhlazenější hratelností a ještě osobnějším příběhem o rodičovství. Budeme se trochu opakovat: Ani druhá výprava Sama Portera Bridgese není pro každého, ale pro ty, kteří jí propadnou, jde o skoro dokonalý zážitek.
3. místo – Split Fiction
Kooperativní dobrodružství od autorů It Takes Two ze studia Hazelight opět ukázalo, jak kreativní může být gaučová kooperace, když se nebojíte vsadit vše na jednu kartu povinné spolupráce. Split Fiction neustále mění mechanismy, žánry i tempo, a přitom vypráví o vztazích a fantazii způsobem, ke kterému se dá snadno vztáhnout. Dokáže vás rozesmát i dojmout během několika minut a samotné finále patří nejen designově k tomu opravdu nejlepšímu, co jsme ve hrách během roku 2025 zažili.
2. místo – Kingdom Come: Deliverance II
České středověké RPG se vrátilo ve velkém stylu. Aniž by z nás v přemíře mluvil patriotismus, druhý díl Kingdom Come je větší, sebevědomější, lépe zvládnutý a výrazně propracovanější než jeho předchůdce. Autentický středověk působí živěji, soubojový systém je přístupnější, ale pořád představuje výzvu, a silný příběh dokáže nabídnout silné momenty, dokonce většinou i bez zbytečného patosu. Warhorse Studios zkrátka a dobře zvládli naservírovat pokračování, které respektuje, odkud přišlo, ale nebojí se posunout dál a právem patří mezi absolutní herní špičku letošního roku.
1. místo – Clair Obscur: Expedition 33
Jinak to snad ani nemohlo být. Na samotný vrchol se vyšplhala hra, kterou na začátku roku čekal málokdo: Clair Obscur: Expedition 33. Stylové tahové RPG s unikátním audiovizuálem inspirovaným secesí, silným příběhem o nevyhnutelnosti smrti a nečekaně hlubokým soubojovým systémem. Francouzské studio Sandfall Interactive dokázalo ve svém debutu propojit emoce, originalitu, vášeň pro JRPG a zkušenosti s herním řemeslem z předchozích zaměstnání do výjimečného celku, který si nás získal v prvních minutách a nepustil až do závěrečných titulků. Zcela zasloužené první místo.
Čtenářské hlasování o hru roku 2025 se rozjede už brzy. A i letos jsme samozřejmě zvědaví, jestli se s redakcí shodnete, nebo si na vrchol vystřelíte úplně jiného favorita.