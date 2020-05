Sledujte od 19:30 pátý díl LongPlaye Mount & Blade II: Bannerlord

Windows

Chcete trochu pátečního relaxu se svou oblíbenou dobyvačně-obchodní hrou? Vašek s Alešem se dnes pustí do pátého videa z Mount & Blade II: Bannerlord, jehož hlavním hrdinou je khuzaitský válečník přáteli přezdívaný Sasanka. Protože je ale svátek a panují nám tak trochu jiné podmínky, natáčet začneme v 19:30, takže si nás pusťte třeba k večeři nebo místo zpráv.

Sasanku snad konečně čekají velké změny. Jeho klan by mohl dosáhnout druhé úrovně, mohl by dostat i nějaké to léno a když se poštěstí, třeba si i pořídí manželku. Nicméně náplní jeho práce stále zůstává verbování mladíků do své prosperující armády a jejich následný masakr na válečném poli, z nějž si Sasanka odnáší lup i slávu. I tak ale máme před dnešním LongPlayem spoustu otázek. Zvrátí se poměr sil dvou válčících říší? Dostane Sasanka konečně pořádnou zbroj? Odejde jeho společník, který si doslova říká Lapka, poté, co si bude opět stěžovat na to, že vypalujeme vesnice...?

Vydejte se s námi do Calradie, raďte nám a komentujte naše snažení v chatu na YouTube, Mixeru nebo Twitchi. A kdybyste se chtěli pustit do hlubší diskuze, nezapomeňte se přidat na náš Discord!

